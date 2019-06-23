فندق دبليو عمَّان يتعاون مع الفنانة دينا السعدي لتزيين ساحة “ويت ديك” بجدارية

عمَّان- أعلن فندق دبليو عمَّان عن تعاونه مع دينا السعدي، الفنانة الشهيرة بإبداعات فن الرسومات الجدارية، لإضفاء حيوية وتوليفة مشرقة جديدة على مساحة حوض السباحة المذهل “ويت ديك” الواقع على تراس الفندق، وذلك عبر رسم جدارية تعكس الطاقة المشعّة للصيف، حيث يؤكد شغف العلامة الرائدة بالتصاميم الجريئة والاستثنائية.

وكشف الفندق عن الجدارية خلال حفل “سَمر إز أون” الذي أقيم يوم الجمعة 14 يونيو احتفالاً بقدوم فصل الصيف، حيث استقبل عشاق التجارب الحماسية من سكان وزوّار المدينة، والذين استمتعوا بمشاهدة غروب الشمس على الأفق البديع، وتذوق تشكيلة القائمة الصيفية الجديدة من الكوكتيلات المنعشة والوجبات الخفيفة أثناء تبادل أطراف الحديث مع الفنانة دينا حول تحفتها الفنية المميزة.

وتستوحي الجدارية التي تحمل اسم ” دسيرت نو ماد” مفرداتها من التاريخ الساحر للأردن والبتراء وقبائل الأنباط الذين صوّروا بعض الملامح الأولى لفنون الجرافيتي والجداريات في جوانب البتراء ووادي رم، ليعكسوا رابطاً محلياً عميقاً ورغبة قديمة للتعبير عن الذات بين أقرانهم. كما يحتفي المشهد الحضري والتنوع الاجتماعي في اللوحة بالمدينة وسكانها الذين صاغوا معالمها ويبرز ذلك من خلال التشكيل المكعّب للمنازل ووجه المرأة.

يعتبر المزيج بين الأقمشة التقليدية والألوان وخطوط الأزهار والأنماط الهندسية ذات النمط الإسلامي قصة تآلف عظيمة تجمع ما بين الماضي و الحاضر وروح التقاليد مع الحداثة. كما شكلت الأحجار الوردية لمدينة البتراء القديمة عاملاً ملهماً أثرى تفاصيل هذا العمل الفني المتقن.

وقالت دينا السعدي: “أتمنى أن تحرك هذه الجدارية في نفوس الضيوف إحساس التآلف والفضول، وتثير مشاعرهم الداخلية المرتبطة بالطبيعة الصحراوية، لتحملهم في رحلة استكشافية تعرّفهم على تاريخ أسلافنا وثقافة عمَّان والأردن، وبهاء وروعة الصحراء. يضفي هذا العمل الفني بُعداً جديداً وتأثيرات مشرقة ومميزة على سطح الفندق، ويضمن قضاء الجميع تجارب صيفية مذهلة، كما آمل أن يشكل عنصراً يمنح المكان الفرادةً وتميزاً”.

وقالت كانديس دي كروز، نائب رئيس إدارة وتسويق العلامات الفاخرة في ماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا حقاً أن نتعاون مع الفنانة دينا التي يعكس إحساسها الفني الفريد واختياراتها اللونية الطابع الجريء والنمط المفعم بالحياة لعلامة فنادق دبليو. ويشهد واقع التصميم في منطقة الشرق الأوسط تطوراً متسارع الخطى ليوفر منصةً راسخةً تحتضن المواهب الصاعدة والراغبين بالتعبير عن الذات. وتسعى فنادق دبليو بكل شغف إلى دعم مجتمع التصميم المحلي، وتسليط الضوء على أصحاب المهارات الاستثنائية في المنطقة من خلال إقامة شراكات مع الفنانين الصاعدين والمميزين مثل دينا”.

وقالت إسراء بارين، المدير العام لفندق دبليو عمان: “تضفي الجدارية توليفةً تنبض بالحياة والألوان على في “ويت ديك” في فندق دبليو عمَّان، كما توفر رابطاً مع ضيوفنا الذين يتشاركون ما نحمله من شغفٍ بالتصميم ورغبة باستكشاف كل ما تحتضنه هذه الوجهة التاريخية الغنية”.

ولدت الفنانة دينا سعدي في روسيا وترعرعت في سوريا، وهي تحمل شهادة البكالوريوس باختصاص الفنون الجميلة وتقيم حالياً في دبي. تعبّر سعدي عن مكنونات عواطفها وأفكارها باستخدام الفن، إذ تصوّر إبداعاتها غنى المساحات الحضرية وخصائص الحياة العصرية، وسحر الحياة البرية وجمال وغموض عالم النباتات والطبيعة. وتزين أعمال الفنانة الموهوبة ذات الشعبية المتزايدة جدران وشوارع مناطق متنوعة في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأفريقيا.

ويشكل “ويت ديك” في فندق دبليو عمَّان وجهةً مثاليةً لعشاق التسلية وتجارب الهواء الطلق، إذ يتميز بتصميمٍ فريد يعكس تصوراً عصرياً لبهو المدرج الروماني. كما يقدم لروّاده خيارات مذهلة طوال فترات اليوم، حيث تتنوع بين السباحة والاستلقاء تحت أشعة الشمس، والانغماس في مذاق الكوكتيلات المنعشة عند غروب الشمس والرقص في الأمسيات الساهرة على وقع أنغام العروض الحية التي تبدعها نخبة من مواهب عمَّان الواعدة.

ويقع فندق دبليو عمَّان في قلب حي العبدلي النابض بالحياة في العاصمة الأردنية، ويضم 280 غرفة تحمل تصاميم مستوحاة من روح الشرق الأوسط وسحر تاريخ وثقافة وتقاليد الأردن التي تميّزها توليفة عصرية حيوية.