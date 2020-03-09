فندق عمّان روتانا يطلق حملة “#HerMarch” لتمكين المرأة

عمان-للسنة الثالثة على التوالي، وضمن احتفالاته باليوم العالمي للمرأة، أطلق فندق عمّان روتانا حملة #HerMarch السنوية. وبهذه المناسبة، قدّم فندق عمّان روتانا رعايته لندوة أقامتها شركة Better Business تحت شعار “كوني أنتي”، وحضرتها العديد من الشخصيات النسائية الرائدات والمؤثرات في المجتمع.

وحاضرت في هذه الندوة، المؤسس والمدير العام لشركة Better Business عبير قمصية، حول طرق تمكين المرأة على الصعيدين الشخصي والعملي.

وتعتبر قمصية أول امرأة عربية تحصل على جائزة القيادة المهنية المتميزة التابعة لجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، لما تملكه من مهارات قيادية استثنائية في مجال التطوير المؤسسي وخدمة العملاء بالإضافة إلى عدد من المجالات ذات الصلة، فضلا عن التزامها في المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي تمثل من خلال انخراطها الفعال في العديد من الأنشطة التطوعية.

وأعرب مدير عام فندق عمّان روتانا، عطية حمارنة، عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية وفي مختلف المواقع والمحافل، مشيرا إلى أن العديد من السيدات الأردنيات تولين مناصب قيادية متميزة ولعبن أدوارا محورية ومهمة. ولفت حمارنة، إلى أن فندق عمّان روتانا يولي المرأة اهتماما بالغا حيث يعمد في مختلف فعالياته وأنشطته على دعمها وتعزيز حضورها على مختلف الأصعدة سواء الاقتصادية أو الثقافية وحتى الاجتماعية، مشيرا إلى أن حملة #HerMarch التي أطلقها “عمّان روتانا” قبل 3 سنوات تعد واحدة من أبرز فعاليات التي يسعى من خلالها الفندق إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازات ونجاحات المرأة الأردنية.