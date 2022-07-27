فندق فورسيزونز عمّان يحصد وبجدارة جائزة Travel + Leisure World’s Best للعام 2022

حصد فندق فورسيزونز عمّان جائزة مجلةTravel + Leisure World’s Best لعام 2022 معززا بذلك ومن جديد مكانته كأحد أفخم أرقى فنادق المملكة على الإطلاق.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة التصويت من قبل قراء المجلة، حيث يقومون بالتصويت كل عام لاختيار أفضل الفنادق والمنتجعات وخطوط الطيران والرحلات البحرية ووكلاء السياحة في العالم، وذلك عبر الاستفتاء السنوي الخاص من مجلة Travel + Leisure World’s Best.

وبذلك فقد تم التصويت من قبل القراء لفندق فورسيزونز عمّان ليحتل المركز الرابع كأفضل فندق في المدينة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليكون بذلك الفندق الأول على الإطلاق في الأردن الذي يحقق هذا الإنجاز المشرّف.

وإلى جانب هذا التميز الدولي، فقد حصد فندق فورسيزونز عمّان مؤخرا كذلك تكريما مميزا من دليل فوربس للسياحة، وذلك بتقييم الفندق كأحد أفخر فنادق الخمس نجوم.

وتجدر الإشارة أن دليل فوربس للسياحة هو النظام الدولي الوحيد المعتمد والمختص بتقييم أفضل الفنادق الفاخرة، إلى جانب المطاعم والمنتجعات الراقية، وليكون فندق فورسيزونز عمّان بهذا الإنجاز الكبير هو الفندق الوحيد على مستوى المملكة الذي يحظى بمثل هذا التقييم الدولي.

هذا ويدعو الفندق ضيوف عمّان إلى اكتشاف عالم شاسع من الفخامة لا يقتصر على الإقامة الراقية وفنون الطهي العالمية فحسب، بل ويوفر إلى جانب ذلك خدمات تصميم البرامج السياحية الخاصة، حيث يقوم فريق الفندق بتصميم برامج حصرية لاكتشاف خبايا الأردن وسحر الآثار والتاريخ والطبيعة في المدينة عمّان وفي أجمل مناطق شمال المملكة.

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https://www.fourseasons.com/amman/offers/