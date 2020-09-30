فندق فيرمونت عمان يرحب بصدقي نداف الشيف التنفيذي الجديد

عمان- انضمام الموهوب صدقي نداف لفندق فيرمونت عمان كشيف الفندق التنفيذي الجديد. يتمثل دور الشيف صدقي بمسؤوليته الكاملة عن جميع عمليات الطهي، والتأكد من تقديم خدمات طعام متميزة والتي يتمتع بها الفندق في مطاعمه المتنوعة، بالإضافة إلى التأكد من الحفاظ على التمييز والمستوى العالي للطعام في الحفلات والطلبات الخارجية وطلبات الغرف.

يحمل الشيف صدقي دبلوم امتياز في الطهي من Society World Master Chef’s البريطانية، وتاريخا مهنيا طويلا يمتد منذ 1997، حيث بدأ عمله الأول كشيف مساعد في فندق عمان الدولي. ويمتلك الشيف صدقي خبرات غنية متنوعة. وخلال سنواته المهنية عمل الشيف في فندق شيراتون عمان ونادي ديونز عمان وفنادق كمبنسكي في كل من الأردن والكويت والإمارات، وكان آخر عمل له كشيف تنفيذي في فندق كمبنسكي في مول الإمارات في دبي.

للشيف صدقي شهرة عالمية في فنون الطهي، فقد كان واحدا من أفضل خمسين شيف في العالم حسب مجلة Global Gourmet Magazine في شنغهاي للأعوام 2016 ، 2017، 2018. كما فاز بجائزة شيف العام في مسابقة Leaders in Hospitality Awards Middle East في العامين 2017 ، 2019. وليس هذا فحسب فإن امتياز وإبداع الشيف صدقي بلغا شهرة واسعة في عام 2018، حيث فاز مرتين بجائزة الشيف الذهبي في مسابقة Hospitality Excellence Awards، و Catering Awards Middle East