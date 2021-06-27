فندق كمبنسكي عمان يحتفل باليوم العالمي لليوجا

عمان-الغد– تزامناً مع اليوم العالمي لليوجا، وإيماناً بأهمية الرياضة في حياة الإنسان بشكل عام وأهمية اليوجا في تعزيز الجهاز المناعي بشكل خاص، احتفل فندق كمبنسكي عمان باليوم العالمي لليوجا في تراس بركة السباحة الخارجية بمشاركة مدير فندق كمبنسكي عمان فارس حجازين وفريق العمل الإداري مع مدربة اليوجا غادة الشيخ.

وتعقيباً على هذا النشاط علّق حجازين قائلاً: ” تعتبر اليوجا من أهم أنواع الرياضة في الوقت الحالي، فهي الوسيلة الأمثل للهروب من ضغوطات الحياة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، حيث تساعد في منح الصفاء الذهني، كما تساهم في تنشيط الدورة الدموية، ولها العديد من الفوائد”.

ومن الجدير بالذكر بأنه سيتم عقد جلسات يوجا كل سبت ابتداءً من الشهر المقبل في الفندق لزيادة الوعي بأهمية هذه الرياضة في التخفيف من التوتر والضغوطات على الصعيد النفسي والصحي والإجتماعي والاقتصادي.