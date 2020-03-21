فندق 5 نجوم للحجر الصحي بإقليم البترا

لواء البترا- أعلن رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، عن تخصيص فندق للحجر الصحي في لواء البترا من فئة الخمس نجوم، بالتعاون مع الشركاء؛ لغايات الحجر الصحي إذا دعت الحاجة لذلك.

وأضاف الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن السلطة ساهمت بتأمين مواد تعقيم ومواد طبية لمستشفى الملكة رانيا العبدالله، ومديرية صحة لواء البترا، ومركز وادي موسى الطبي الشامل وحسب الاحتياجات التي تم رصدها منهم.

وقال الفرجات إن السلطة وفرت مركبات صالون لتكون تحت تصرف مستشفى الملكة رانيا العبدالله، وذلك لتأمين وإرسال العينات التي يتم فحصها أو أي أمور أخرى يتطلبها المستشفى، كما وزعت كمامات ومواد تعقيم على الجهات ذات الاختصاص والتي لها تماس مباشر للتعامل مع الأزمة ومن مختلف الجهات والشركاء.

وفي الجانب الإنساني، أشار إلى أن السلطة رعت العديد من الأسر المعوزة من خلال قيامها بتأمين احتياجاتهم من الغاز والمواد الغذائية، كما أنه وبالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية؛ تم تجهيز 1000 كوبون مواد تموينية ومستلزمات أخرى سيتم توزيعها على الأسر المعوزة في مناطق اللواء وضمن معايير دقيقة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها وذلك للتخفيف من معاناتهم وتحسين المستوى المعيشي لتلك الفئات.–بترا