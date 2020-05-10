آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

فنزويلا: مادورو يعلن اعتقال 3 “مرتزقة” للتحقيق بمحاولة “الغزو”

منذ 35 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

كراكاس-أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتقال ثلاثة “مرتزقة” السبت، في إطار التحقيق المتعلّق بعمليّة “الغزو” التي تمّ إحباطها في فنزويلا، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 34.
وقال مادورو في خطاب متلفز “قبضنا على ثلاثة مرتزقة آخرين اليوم (…) نحن نبحث عنهم بعناية وسنعتقلهم جميعا”.
ووجّه مادورو مجدّداً الاتّهام إلى كلّ من دونالد ترامب بأنّه دبّر عمليّة الغزو المفترضة، وإلى زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو الذي اعتبره متواطئاً مع الرئيس الأميركي.
وكان الجنديّان الأميركيّان السابقان لوك دينمان (34 عاما) وآيرن بيري (41 عاما) بين 17 شخصا أوقفهم الجيش الفنزويلي.
وصف مادورو في وقت سابق محاولة “الغزو” تلك، بأنّها “تكرار” لعمليّة غزو خليج الخنازير الفاشلة في العام 1961 عندما سعى كوبيّون في المنفى، بتمويل وإدارة الحكومة الأميركية، إلى إطاحة الزعيم الكوبي آنذاك فيدل كاسترو.
وأعلن النائب العام الفنزويلي الجمعة أنه تم توجيه تهمة “الإرهاب” و”التآمر” إلى العسكريَّيْن الأميركيين السابقين اللذين تم إيقافهما في فنزويلا يوم الإثنين.-(ا ف ب)

الوسوم

مقالات ذات صلة

وفاة رئيس جهاز المخابرات الليبي بسكتة قلبية مفاجئة

منذ 16 دقيقة
الصين كورونا وبدء عودة الحياة

الصين: 14 إصابة جديدة بكورونا

منذ 26 دقيقة

اليوم الأخير من العزل في دول أوروبية و4 ملايين إصابة بكورونا حول العالم

منذ 42 دقيقة

بولندا: يوم انتخابات بلا مراكز اقتراع ولا تصويت ولا ناخبين

منذ 51 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock