فنلندا والسويد تتطلعان للحاق بركب المتأهلين إلى نهائيات يورو 2020

باريس – يملك المنتخبان الفنلندي والسويدي فرصة اللحاق بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم عندما يخوضان الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الجمعة، الأول لدى استضافته ليشتنشتاين المتواضعة، والثاني في ضيافة رومانيا.

ويبدو المنتخب الفنلندي الأقرب إلى حجز بطاقته إلى العرس القاري للمرة الأولى في تاريخه كونه يبتعد بفارق خمس نقاط عن منافسيه الوحيدين على البطاقة الثانية المباشرة في المجموعة العاشرة البوسنة وأرمينيا.

وتحتل فنلندا التي لم يسبق لها المشاركة في كأس أوروبا أو كأس العالم، المركز الثاني في المجموعة العاشرة التي ضمنت إيطاليا صدارتها (24 نقطة) وبطاقتها الأولى إلى النهائيات، برصيد 15 نقطة مقابل 10 نقاط لكل من البوسنة وأرمينيا اللتين تنتظرهما مهمتين صعبتين، الأولى أمام ضيفتها اليونان الرابعة (8 نقاط)، والثانية أمام إيطاليا.

If you are in Helsinki or Tampere, read here how to follow the match in big screens and join the party!https://t.co/ZYzKcHWzvm#Finland #Football #soccer @Huuhkajat @VisitTampere @VisitHelsinki

— Foreigner.fi (@foreignerfi) November 14, 2019