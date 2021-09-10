فنون التخطيط المالي الأسري.. كيف يتقنها الزوجان؟

عمان- بات من المهم جدًا القيام باتباع أساليب للتخطيط المالي من قبل الآباء ومشاركة الأطفال في ذلك منذ الصغر. فما التخطيط المالي؟

هو وضع خطة مالية لإدارة النفقات والإيرادات الأسرية وتحديد الأولويات في الإنفاق خلال فترة زمنية معينة.

كيفية التخطيط المالي

هنالك بعض الخطوات المقترحة الواجب اتباعها من قبل الأهل لتخطيط مالي أسري سليم:

تقدير حجم الإنفاق حسب الإيراد الأسري المتوقع حتى لا تقع الأسرة في ضيق (عجز) مالي ينعكس على حياتها ومستواها المعيشي.

إذا كان هنالك فائض مالي، يجب في هذه الحالة الاستثمار بالفائض، ومن أبسط طرق الاستثمار فتح حساب توفير بنكي ووضع الفائض به.

في حال حدوث عجز مالي، على الأسرة القيام بمراجعة الخطة المالية لإيجاد الخلل وإعادة تصويبه.

إشراك الأطفال في عملية التخطيط المالي وتدريبهم على كيفية الإنفاق حسب الإيراد المتوفر لهم من قبل الآباء.

إشراك الأطفال في التخطيط المالي الأسري.. كيف يتحقق ذلك؟

من الممكن زيادة الوعي المالي لدى العائلة عن طريق اتباع بعض الأنشطة من بينها:

إشراك الأطفال في التخطيط المالي الأسري.. كيف يتحقق ذلك؟ من الممكن زيادة الوعي المالي لدى العائلة عن طريق اتباع بعض الأنشطة من بينها: استخدام فكرة الحصالة: يقع على عاتق الآباء زيادة أهمية فكرة الادخار في أذهان أطفالهم وتكاد تكون فكرة الحصالة من أبسط الطرق لتدريبهم على فكرة التوفير، وهي عبارة عن فكرة تقريبية لفكرة فتح حسابات بنكية ويفضل أن تكون الحصالة من النوع الشفاف لمشاهدة حجم التوفير من قبل أطفالكم.

فكرة العطاء: في مراكز التسوق، وخاصة المولات، نجد الكثير من الصناديق لجمع التبرعات من أجل دعم المرضى والفقراء، يمكن إعطاء الأطفال مبلغا من المال وجعلهم يقومون بوضع هذا المبلغ بأنفسهم. ومن المهم توضيح إلى أين سترسل الأموال وأن المال لا ينقص بالصدقة ومساعدة المحتاجين.

التركيز على أن بذل الجهد والتعب هما الوسيلتان الوحيدتان للحصول على المال: من الممكن أن نطلب من أطفالنا القيام ببعض المهام البيتية أو مساعدة الآخرين وأن نقوم بإعطائهم مبلغا من المال كتحفيز.

التحدث مع أطفالنا والتحاور معهم في الأمور المالية: الحديث بالشأن المالي الأسري له دور في تثقيفهم مالياً وإدراكهم لأهمية الظروف الاقتصادية العائلية في تحديد مسارهم الاجتماعي والتعليمي في المستقبل.

التخطيط المالي للمستقبل

التخطيط المالي لاحتياجات أطفالكم المستقبلية مهم، ويحتوي ذلك على تأمين احتياجاتهم التعليمية والاجتماعية في المدارس والجامعات. لذلك بات من المهم البدء بالادخار من أجل تعليم الأطفال لضمان حصولهم على الشهادات الجامعية التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل وبناء مستقبلهم والاستعداد الدائم للنفقات غير المخطط لها.

الدكتورة مجد الإسكندراني

اختصاصية في الشمول المالي

مجلة “نكهات عائلية”