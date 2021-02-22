“فنيال” للإعلام تسجل أكثر من خمسة ملايين عملية تنزيل



​دبي- أعلنت فنيال للإعلام؛ شبكة البودكاست الإقليمية التي تركز على منح تجارب صوتية غامرة للشباب العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تحقيق إنجاز مهم وهو تسجيل خمسة ملايين عملية تنزيل هذا الشهر. ولاقت برامج البودكاست التي تتناول قصصاً خيالية وأخرى بإلهام من الحكايات العربية التقليدية الإقبال الأكبر لدى متابعي الشبكة منذ إطلاقها في العام 2019، وهي القبو وجحا وسندباد وألف ليلة وليلة. وشهدت عروض البودكاست نمواً ملحوظاً في العام 2020 ومطلع العام 2021، نتيجة رغبة المستمعين بمتابعة أشكال أخرى من المحتوى الترفيهي والمسموع بعيداً عن الشاشات، بعد إجراءات تقييد الحركة وقضاء وقتٍ أطول في المنزل بسبب “كوفيد 19”. كما أسهم هذا النمو في دعم العلامات التجارية التي كانت وما تزال تسعى إلى استثمار المحتوى الذي تنتجه، ليكون المحتوى المسموع خياراً أكثر فعالية وأقل تكلفة مقارنةً بمحتوى الفيديو. واغتنمت فنيال الفرصة لتلبية النقص الموجود في السوق، وخصيصاً في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، عبر تركيزها على إنتاج القصص الخيالية والمحتوى الأصلي.

ومن المتوقع أن تشهد فنيال مزيداً من النمو في 2021، حيث سجلت الشبكة أكثر من خمسة ملايين عملية تنزيل، وازداد جمهورها بنسبة أكثر من

500 % في العام الماضي، وبلغ عدد عمليات التنزيل ذروته في كانون الثاني (يناير) 2021. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع الانطلاق الناجح للموسم الرابع من ألف ليلة وليلة والمكون من 15 حلقة، والذي يعد من أشهر برامج فنيال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعرض الموسم الجديد حلقة جديدة كل يومين من كانون الثاني (يناير) حتى نهاية شباط (فبراير) 2021. ويتمحور المسلسل المستوحى من القصص العربية الكلاسيكية حول شخصيتي الملك شهريار وشهرزاد، ليروي حكايات ساحرة بأسلوب جذاب يعتمد على الأداء الصوتي المتقن لبث الحيوية في حلقاته المكتوبة بعناية كبيرة مع لمسة عصرية تلبي احتياجات الجمهور في الوقت الحاضر.