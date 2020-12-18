فنية الأجسام” تناقش خطة الاتحاد للموسم المقبل وتستعد لاستقبال فتح المراكز والأندية

مصطفى بالو

عمان- ناقشت اللجنة الفنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، خطة نشاطات الاتحاد للموسم المقبل 2021، وسط نظرات متفائلة الى تجاوز أزمة “كورونا”، وتأثيراتها على حياة الأردنيين اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا، منذ تفشي الوباء في آذار (مارس) الماضي حتى يومنا الحالي، ورغم تأثيراتها الاقتصادية الكبيرة على قطاع اندية ومراكز بناء الأجسام واللياقة البدنية، وسط ترقب لاستقبال قرار وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، بإعادة فتح أبواب الأندية والمراكز المغلقة منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، خاصة بعد تصريحات وزير الصحة نذير عبيدات :” بأن هناك خطة سيتم الإعلان عنها قريبا، لإعادة فتح القطاعات المغلقة تدريجيا”، إلى جانب معلومات أكيدة وصلت اتحاد اللعبة من مصادر موثوقة، بموافقة لجنة الأوبئة على ملف الأندية والمراكز المقدم من قبل اللجنة الأولمبية لإعادة فتحها خلال الفترة المقبلة.

بطولة عالمية وبطاقات احتراف

وكانت اللجنة الفنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ناقشت الخطوط العريضة لخطة الاتحاد من خلال اجتماعها برئاسة د.عاصم القطاونة، وحضور رئيس الاتحاد مأمون كلمات، وأمين السر صهيب الوحش، رئيس لجنة الحكام بلال دويكات، ومدرب المنتخب الوطني علاء قطيشات واعضاء اللجنة أبطال اللعبة “العتاولة” كل من عبد الله ابوكف ، محمد الخوالدة ، وليد زهد، محمد حسني، مراد العطاري، عمر قويدر، معتصم بدير.

وبحسب رئيس الاتحاد الناطق الإعلامي مأمون كلمات، الذي قال:” تركزت نقاشات اللجنة في البحث عن اشكال تطوير أركان اللعبة، بما يزيد من حضورها وانجازاتها عربيا وقاريا ودوليا الموسم 2020، في الوقت الذي وضعت فيه تصورا عاما لخطة اتحاد اللعبة خلال الموسمين المقبلين، وسط تفاؤل بتجاوز عثرات آثار أزمة “كورونا”، خاصة في ظل الوضوح النسبي لأجندة الاتحاد الدولي، الاتحاد القاري، والاتحاد العربي للموسم المقبل”.

وتابع:” تم الاتفاق على اختيار وتجميع المنتخب الوطني لفئات “البدي بلدنج، الكلاسيك والفيزيك”، للرجال والشباب خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، وتركز التأكيد على خضوع بطولات الاتحاد، واختيار ابطال المنتخب لفحص المنشطات، ضمن منهج عمل الاتحاد الأساس في محاربة هذه الآفة التي تهدد حياة شباب ورياضيي الوطن، في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على اقامة أول بطولات الاتحاد الرسمية – بطولة المملكة- خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل”.

وتابع:” هناك مفاجأة تكريمية لبطل أردني عالمي أعطى الكثير للعبة وما يزال، سيتم إدراجها ضمن خطة الاتحاد للموسم المقبل، وما تزال المشاورات جارية لاعتماد اسمها النهائي، وتحديد موعدها بما يتفق مع تواجد البطل العالمي في عمان، والتي ستتم فيها مخاطبة الاتحاد الدولي للحصول على بطاقتي احتراف، ستحظيان بالمنافسة الكبيرة بين ابطال اللعبة للحصول عليها ضمن عروض هذه البطولة العالمية، الى جانب تنظيم بطولة محلية ثانية خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، وقبلها سيخوض المنتخب الوطني استحاقا عربيا ننتظر تحديد مموعده من قبل الاتحاد العربي للعبة، الى جانب شمول خطة الاتحاد لدورات تأهيل وتطوير للحكام والمدربين على مستويات دولية تحاكي التطوير المطلوب لأركان اللعبة”.