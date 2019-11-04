“فنية المصارعة” تسمي لاعبي المنتخب لبطولتي “العرب” و”إبراهيم مصطفى”

خالد المنيزل

عمان – اعتمدت اللجنة الفنية لاتحاد المصارعة، في اجتماعها الذي عقدته برئاسة عضو الاتحاد صالح زريقات، اللاعبين المرشحين لتمثيل المنتخب الوطني في بطولات المصارعة الثلاث، التي تقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة ما بين 18 و28 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وهي: بطولة إبراهيم مصطفى الدولية خلال الفترة 21-24 الحالي، والبطولة العربية للرجال خلال الفترة 25-26 الحالي، وبطولة الأندية العربية خلال يومي 27 و28 منه، وستقام البطولات الثلاث في مدينة نصر، وتم تسمية عضو الاتحاد آلاء المجالي رئيسا للوفد.

واللاعبون الذين تم تسميتهم لفريق الرجال هم: سلطان ضامن لوزن 77 كغم، أحمد دهشان لوزن 72 كغم، سلطان القاضي لوزن 55 كغم (مصارعة رومانية)، وتم ترشيح لاعبي منتخب الشباب أحمد المرافي بوزن 67 كغم، وزيد سيف بوزن 87 كغم، للمشاركة من أجل اكتساب الخبرة، ويدرب الفريق المدرب يحيى أبو طبيخ.

ويمثل المصارعة الحرة كل من اللاعبين: عبدالكريم أبو دعيج لوزن 80 كغم، آرزو شاميل لوزن 74 كغم، زيد الشيشاني لوزن 125 كغم، ويشرف على تدريب الفريق رمزي المرافي. ويرافق المنتخب في البطولات الثلاث؛ الحكمان رشدان ندى وغيث الذنيبات، من أجل التقدم للترقية من الدرجة الثالثة للثانية، وحضور الدورة التي تسبق انطلاق فعاليات البطولات.

بطولة المملكة المفتوحة

إلى ذلك، قررت اللجنة الفنية اقتصار بطولة المملكة المفتوحة يوم السبت المقبل، على فئتي الرجال والشباب فقط في المصارعتين الرومانية والحرة، وتعد البطولة فرصة للأندية ولاعبي المنتخب لخوض مباريات تنافسية قبل التوجه الى مصر، والمشاركة في البطولات الدولية هناك.

وحسب عضو الاتحاد والناطق الإعلامي آلاء المجالي، فإن اللجنة نسبت كذلك باستضافة البطولة الآسيوية للناشئين خلال العام 2022.

“النصر” و”أبو نصير” يشاركان بالأندية

أكد ناديا “النصر” و”أبو نصير” مشاركتهما في بطولة الأندية العربية للمصارعة، التي ستقام في مصر خلال الشهر الحالي، وسمى الناديان لاعبيهما للبطولة على النحو الآتي: يمثل نادي أبو نصير اللاعبون؛ عاصم خرابشة بوزن 60 كغم، عيد غريوان بوزن 55 كغم، حمزة عودة الله بوزن 120 كغم، يزن عويض بوزن 74 كغم، وإسلام ديرانية بوزن 63 كغم.

وقال رئيس نادي “النصر” يونس العبداللات، إنه سيرأس وفد نادي النصر للبطولة، وتم تسمية المدربين محمد الحسنات ويوسف الحسنات لمرافقة اللاعبين وهم: علي عبدالناصر لوزن 63 كغم، محمد عدنان زعتر لوزن 67 كغم، باسل القاضي لوزن 87 كغم، ليث صبحي لوزن 92 كغم، أنيس الديراني لوزن 120 كغم.