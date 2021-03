ما فوائد التبرع بالدم، وما المدة الزمنية التي يجب أن تفصل بين مرات التبرع بالدم، ثم ما المعايير التي يجب توفرها في المتبرع بالدم؟ الأجوبة وأكثر في هذا التقرير.. نبدأ مع فوائد التبرع بالدم، والتي منها:

تنشيط الدورة الدموية.

تحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطاتها وزيادة فعاليتها، وذلك وفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر.

تخفيف ضغط الدم وبالتالي يخفف الصداع ويزيد من الحيوية والسلامة. ووفقا لدراسة أجراها باحثون من جامعة إيمانويل في برلين وشملت 60 شخصا يعانون من مرض السمنة، قسموهم إلى مجموعتين، حيث عمدوا إلى سحب الكمية عينها من الدم التي تسحب لدى التبرع بالدم وتعادل 450 مليلترا من المجموعة الأولى، ولمرتين أسبوعيا على مدى 6 أسابيع، في حين أن المجموعة الثانية لم يسحبوا دماء منها.

وقال البروفسور أندرياس مايكلسون إن ضغط دم المجموعة الأولى انخفض بمعدل 18 مليمترا زئبقيا، أي ما يساوي نصف المعدل الذي يحصل عادة جراء الدواء، في حين انخفض ضغط دم المجموعة الثانية مليمترا زئبقيا واحدا فقط.

واعتبر مايكلسون أن “سبب إفادتنا من سحب الدم هو من جراء انخفاض معدلات الحديد بالجسم لدى التبرع بالدم”. وأوضح أن الحديد أساسي للجسم، غير أن المعدلات المرتفعة منه تضر بالخلايا، وتزيد خطر الإصابة بالالتهابات.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء الأساسية والسريرية وعلم الأدوية (Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology)، فإن التبرع بالدم يزيل المؤكسدات ويقلل من الإجهاد التأكسدي عن طريق رفع إنزيم مضادات الأكسدة مثل “سوبرأوكسايد ديسمتيز” (superoxide dismutase)، فالمؤكسدات تؤثر سلبا على الخلايا وتلعب دورا في الشيخوخة وحتى نشوء بعض الأورام، لذلك فتقليلها ذو فوائد صحية.

ما المعايير التي يجب توفرها في المتبرع بالدم؟

يجب أن يكون المتبرع بصحة جيدة في يوم التبرع، وذلك وفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر.

العمر: يجب أن يتراوح عمر المتبرع بالدم بين 18 و65 عاما.

تنصح المؤسسة المتبرع بالدم بالحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم وتناول وجبة خفيفة قبل التبرع بالدم.

يجب أن يكون مستوى الهيموغلوبين لدى المتبرعين الذكور 13-18 غراما/ديسيلتر.

يجب أن يكون مستوى الهيموغلوبين لدى المتبرعات من الإناث 12.5-16 غراما/ديسيلتر.

يجب أن لا يقل وزن جسم المتبرع عن 50 كيلوغراما.

يجب أن يكون المتبرع خاليا من الأمراض الجلدية وأن لا تكون لديه ثقوب أو ندوب في موضع الفصد.

يجب أن تكون درجة حرارة الجسم أقل من 37.5 درجة مئوية.

يجب أن يكون معدل نبضات القلب بين 50-100 نبضة في الدقيقة.

يجب أن يتراوح ضغط الدم بين 100/60 و180/100 مليمترا زئبقيا.

ما المدة الزمنية التي يجب أن تفصل بين مرات التبرع بالدم؟

وفقا لمؤسسة حمد الطبية:

يجب الانتظار لمدة 56 يوما بعد التبرع بالدم الكامل (لشهرين).

112 يوما على الأقل بعد فصادة كريات الدم الحمراء المزدوج.

28 يوما بعد فصادة البلازما.

يومان من فصادة الصفائح الدموية.

ونختم مع الكاتبة جينيفر فيني بويلان، في تقريرها الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، تحت عنوان “كيف تنقذ نفسا في ساعة واحدة فقط.. عندما تتبرع بالدم فهذا أكثر من مجرد دم تتبرع به”، والتي قالت “هل هناك أي شيء آخر يمكنك القيام به في ساعة واحدة ومن شأنه أن ينقذ حياة شخص آخر؟ في الواقع، ليس متلقي الدم هو الوحيد الذي يمكن إنقاذ حياته، ففي نهاية العملية، غالبا ما يغمرني إحساس رائع، ورغم فقداني نصف لتر من الدم، فإنني اكتسبت شيئا أندر منه”.-(الجزيرة نت)