فوائد الحمية الصحية للمرضعات

عمان- ينصح بعضهم بتناول أطباق محددة عند الإرضاع لزيادة إنتاج الحليب. ويزعم آخرون أن بعض المأكولات ستجعل أطفالكم يرفضون حليبكم أو ستؤذيهم أو ستقلل من نسبة الحليب. فكيف للأم المرضع أن تميز الصواب من الخطأ وهي محاطة بهذه الآراء المختلفة؟

الحمية الصحية مهمة للمرأة المرضع، فهي تحسن من نوعية وكمية الحليب الذي تنتجه. الحميات الغذائية قليلة السعرات أو القاسية جدًا تؤدي لمضاعفات مثل هشاشة العظام ونسب منخفضة من مخزون فيتامين (أ) في الجسم. للمحافظة على صحتك وإعطاء أطفالك أفضل بداية في الحياة، نوّعي وجباتك لتحتوي على مجموعات غذائية مختلفة. وأنت تقومين بهذه الأمور البسيطة انتبهي لأطفالك، فإذا أظهرت أي مضاعفات صحية بسبب طعام معين قد تناولتيه، مثل القرنبيط والبروكلي المنتجين للغازات، استشيري طبيبك للحصول على بديل.

الخضار

لزيادة إنتاج الحليب، احرصي على تناول الخضار، خاصة الخضراء الورقية والعادية أو الحمراء الغامقة. وهذا يشمل السبانخ والشمندر والجرجير الذي يحتوي على الكولين، وهو مغذ مفيد جدًا للنساء المرضعات. حيث أُثبت أنه يؤثر على صحة الدماغ وهيكل الحبل الشوكي وعمل الذاكرة طويلة الأمد.

البقلة الغنية بأوميغا-3 تساعد على خسارة الوزن، وتقوي القلب، وتعالج البعض من أمراض الهضم، وتمنع أنواعًا من السرطان، وتحمي البشرة، وتقوي النظر، وتقوي جهاز المناعة، وتبني عظامًا قوية، وتحسن دورة الدم. ولذلك تناولي هذه الخضار لتزودي جسمك بفيتامين “ب” والزنك والحديد التي يحتاجها.

الفواكه

تناول نوعين أو ثلاثة من الفواكه خلال يومك ضروري لإنتاج الحليب، خصوصًا تلك الغنية بفيتامين (ج) والفلافونويد. هذه أفضل أنواع الفواكه للبكتيريا المعوية المسؤولة عن صنع فيتامين (ك) وفيتامين (ب) لتحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة. ولكن احذري من عصير البرتقال حيث يمكن أن يسبب طفح الحفاض.

البقوليات

العديد من الإناث يحاولن تجنب اللحوم الحمراء رغم أنها مصدر جيد للحديد. تعاني النساء الحوامل والمرضعات من ضعف في الشعر والأظافر، ولذلك فإن البقوليات مهمة؛ حيث إنها مصدر جيد للحديد. امزجوهم مع أطباقكم بإضافة الحمص للمسقعة أو العدس للبقلة مع البندورة.

الحبوب والبذور الكاملة

الحمية الغذائية المقتصرة على الألياف ليست جيدة أيضًا؛ حيث يمكن أن تسبب الجفاف والإمساك. ولتحصلي على المعادن والفيتامينات الضرورية، اختاري الخبز المصنوع من حبوب كاملة أو أضيفي بعض البذور إلى الساندويش، مثل خبز الشراك مع الزعتر والسمسم وبذور الصنوبر، فهذا ساندويش جيد لمخزون الزنك.

اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض

جميعها مصادر مهمة لما يلي: الحديد، أوميغا-3، ب12، فيتامين (د)، الكولين. ولكن لا يجب تناولها كل يوم. العديد من أنواع اللحوم تتعب الجسم وتزيد الحموضة، ما يجعله أكثر عرضةً للمرض. ويجب أن لا ننسى أن السمك غني بالزئبق. سيتيح لكم الحد من تناول اللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك، والبيض لأربع مرات في الأسبوع المجال للتنوع ولتناول مصادر أخرى للطاقة، وبذلك تحمون أجسامكم من زيادة الحموضة وتراكم الزئبق.

منتجات الألبان

صديقك المفضل في هذه المجموعة هو اللبن؛ حيث يحتوي على الكالسيوم وفيتامين (د)، إضافة إلى البكتيريا الجيدة التي تساعد الأمعاء. حوالي 70 % من السكان لا يستطيعون تناول منتجات الألبان لاحتوائها على اللاكتوز. ينتمي الدهن الموجود في هذه المجموعة إلى الدهون الثلاثية المتوسطة أو الصغيرة، وهذا النوع يصعب على الجسم هضمه، ولكنه يستخدم في المحافظة على نسبة السكر بالدم. ولذلك أنصح بثلاثة أكواب من حليب البقر العادي يوميًا. امزجوها مع فواكه أو خضار من اختياركم. أنا شخصيًا أحب سلطة اللبن والخيار.

اليود

كما نعلم خطورة تناول كميات كبيرة من الملح يجب أن نعلم أيضًا أهمية تناوله باعتدال. أنصح بتناول الملح المدعم باليود الموجود بالأسواق المحلية باعتدال وتخزينه بأوعية محكمة الإغلاق بعيدًا عن الحرارة والضوء المباشرين. إن استهلاك اليود من مصادر طبيعية مباشرة مثل عشب البحر أمر ضروري للمحافظة على الصحة، وخاصة صحة الغدة الدرقية. يمكن للطحال أن تمتص وتحتوي على معادن بحرية مثل اليود، والبوتاسيوم، والكالسيوم والمغنيسيوم.

هل أحتاج المزيد من السوائل لأنني أُرضع؟

اشربي الكثير من الماء وبعض المشروبات المفيدة الأخرى مثل البابونج واليانسون لتعوضك عن السوائل التي تخسرينها في كل جلسة إرضاع. حاولي التقليل من استهلاك الكافيين ليصل إلى كوب واحد من القهوة أو كوبين من الشاي في اليوم، حيث تصل هذه المنبهات إلى أطفالك عند الإرضاع. ويمكنك أيضًا شرب الكاكاو مرة أو مرتين في الأسبوع.

آية مراد

خبيرة تغذية

مجلة “نكهات عائلية”