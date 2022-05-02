إن تناول الفسيخ في أول أيام عيد الفطر المبارك له فوائد صحية جمة.

فبالرغم من شدة ملوحته، إلا أنه يعوض عن السوائل التي فقدها الجسم خلاف فترة صيام شهر رمضان المبارك 30 يوماً.

فوائد تناول الفسيخ في أول أيام عيد الفطر المبارك

تهيئة جدار المعدة لاستقبال المزيد من الأطعمة طيلة النهار بعد أن تعودت المعدة على الصيام والانقطاع عن المأكولات والمشروبات لمدة شهر.

يعتبر الفسيخ وجبة تعمل على إعادة التوازن للجهاز الهضمي للصائم مما يؤدي إلى حفظ توازن المعدة.

متى يمنع تناول الفسيخ؟

يمنع بتاتاً تناول الفسيخ للمرضعات والحوامل والأطفال الصغار، ومرضى القلب والكبد وقرحة المعدة وضغط الدم المرتفع.

سمك الفسيخ.. من مصر إلى فلسطين

يعد الفسيخ أحد الأكلات المصرية الموسمية، يتناوله المصريون في شم النسيم، وهي أيضا أشهر الأكلات الفلسطينية بقطاع غزة ويتناولها الغزيون بعيد الفطر صباحاً بعد صلاة العيد كي يفتح شهيتهم بعد شهر من الصيام. (وكالات)