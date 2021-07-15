فوائد شاي أوراق الزيتون والزعرور

عمان- الحديث عن فوائد أوراق الزعرور مثبتة علميا ويوجد عدد كبير من الدراسات التي بحثت هذا الموضوع وبخاصة دوره في الوقاية من أمراض القلب، ويمكن الجمع بين أوراق الزعرور وأوراق الزيتون من خلال عمل منقوع منهما في الماء الساخن على غرار مغلي الأعشاب، ويطلق عادة على مغلي منقوع الأعشاب شاي الأعشاب.

التوليفة الجديدة هي من أوراق الزعرور وأوراق الزيتون، ويمكن من خلالها الاستفادة من فوائدهما معا:

أوراق الزعرور

يستخدم شاي أوراق الزعرور في العديد من العلاجات الطبية المختلفة.

الزعرور صنفان: الزعرور الوحيد القلم Carataegus managyna والزعرور الشائِك Carataegus oxyacantha. الأخير هو الأكثر شيوعاً وأكثر استخداماً رغم أن لكليهما نفس الخصائِص الطبية.

يَتبع الزعرور للفَصيلة الوَردية، وهي شجرة معمرة ذات أوراق خَضراء تشبه أوراق شجرة السدر صغيرة الحَجم، وأزهارها بيضاء تتحول إلى ثِمار عنبية حَمراء بيضوية. الجزء المستخدم من الشجرة هو: الأزهار، الأوراق ولب الثِمار.

عرف الإنسان الزعرور منذ القدم حيث كان الناس يشربون شاي الزعرور لِعلاج العديد من الأمراض وخاصةً أمراض القلب والأوعية الدموية. الزعرور حلو المذاق ولثماره تأثير لاذع على اللسان.

الفوائد المتوقعة من تناول شاي أوراق الزعرور:

لتقوية عَضلة القلب وعِلاج أمراض القلب وتنظيم ضربات القلب.

لعلاج اضطرابات الدورة الدموية فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

لتوسيع الأوعية الدموية.

لموازنة وتعديل ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي فهو يقوم بخفض ضغط الدم المرتفع ورفع ضغط الدم المنخفض.

لتنظيف الجسم من السموم ولعلاج تصلب الشرايين والذبحة الصَدرية.

لمحاربة الشعور بالقلق وما يصاحبه من خَفقان في القلب Palpitation وضيق في الصدر.

لعلاج ضَعف الذاكرة Memory impairment.

لإدرار البول وعلاج اضطرابات الكلى وحصى الكلى والمَثانة.

لخفض نسبة الكوليسترول المرتفع في الدم.

يحسن عَملية التنفس ويخرج البلغم.

لعلاج التشنجات العصبية.

مسكن ومهدئ للأعصاب.

مضاد للإسهال والزحام.

الزعرور يعتبر من مضادات الأكسدة.

مقو ومنشط للجسم ولعلاج التعب وهبوط القوة.

لعلاج تقلصات المرارة وأوجاع المرارة.

للحصول على النتائج المرجوة يَجب تناول شاي الزعرور لمدة شَهرين متتاليين على الأقل.

موانع استخدام شاي أوراق الزعرور:

يمنع استخدام الزعرور لمرضى القلب دون استشارة طبيب مختص وذلك لأن الاستخدام العَشوائي لنبات الزعرور وأوراقه قد يؤدي إلى تفاقم الحالة وخاصةً إذا كان الشخص يتناول أدوية لعلاج القلب.

فوائد أوراق الزيتون:

أوراق الزيتون وشَجرة الزيتون جَميعها مباركة، فقد ذكرت بالقرآن الكَريم لأهميتها العلاجيّة والغذائية.

ورقها وزيتونها وزيتها وأغصانها وجذعها وجذورها حتى عجمة الزيتون أو البذرة مباركة. استخدمت كافة أجزاء شجرة الزيتون منذ آلالاف السنين في عدة علاجات لأهميتها الطبية وللفائدة والمَنفِعة من وراء تناولها. وفي هذا السياق سنركز على الفوائد والمَنفِعة الطبية من استخدام أوراق الزيتون، فقد استخدمت لدى الكثير من الشعوب كدواء وعلاج للكثير من الأمراض. للأوراق خصائِص مميزة كثيرة، فهي مضادة للميكروبات، مضادة للالتهابات، مضادة للفطريات ومضادة للأكسدة والفيروسات المختلفة وتعتبر من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية. يعتبر تناول أوراق الزيتون كشاي أو معبأة في كبسولات شفاءً للكثير من الأمراض كضغط الدم المرتفع، السكري، التهاب المَفاصل، تصلب الشرايين، الكولسترول، اضطرابات القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.

فوائد تناول شاي أوراق الزيتون:

لِعلاج مختلف الأمراض ولتقوية جهاز المناعة في الجسم بشكل عام ولتنقية الجسم من السموم.

لِعلاج ضغط الدم المرتفع، فهو فعال جداً ومجرب وذلك لأن أوراق الزيتون تقوم بتوسيع الأوعية الدموية مما يخفف من الضغط داخلها.

لتحسين الدورة الدموية في الجسم ولتحسين عمل القلب، لذا ينصح بتناول أوراق الزيتون لجميع مرضى القلب. كما ينصح باستخدامها لمن أصابته الذبحة الصدرية وكذلك لعلاج عدم انتظام دقات القلب والنبض السريع Tachycardia.

لمحاربة الالتهابات والفيروسات والفطريات المختلفة، مثل التهاب الحنجرة، التهاب الرئة – Pneumonia، التهاب المَعِدة والأمعاء – Gastritis ولفطريات الفم والكانديدا- Candida.

لمرضى السرطان يعتبر مقويا للجسم ومخففا لأعراض العلاج الكيماوي.

لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني.

لعلاج الكولسترول السيء.

لعلاج ضعف الذاكرة والزهايمر.

لعلاج التهاب المفاصل.

لتنقية الجهاز الهضمي وتحسين عمله. كما تستخدم لتحسين الامتصاص بالأمعاء ولحل اضطرابات الأمعاء الغليظة والرقيقة.

لعلاج القولون التقرحي.

لعلاج اضطرابات الكبد المختلفة من ضمنها الكبد الدهني.

لعلاج مرض الباركنسون والوقاية منه ولعلاج أمراض واضطرابات أخرى في الجهاز العصبي المركزي.

لعلاج اضطرابات المَرارة مثل حصى المَرارة. كما أنها مدرة لعصارة المَرارة.

لعلاج بعض أنواع الشقيقة ووجع الرأس خاصةً الناجم عن ضغط كبير.

للعلاج والحد من هجمات مرض التصلب اللويحي..

الصيدلي ابراهيم علي ابورمان/ وزارة الصحة