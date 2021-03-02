فوائد صحية هامة لفيتامين E

عمان- الغد– فيتامين E هو معدن قابل للذوبان في الدهون ومضاد للأكسدة يوجد في الفواكه والخضروات. وله مجموعة من الفوائد أهمها تعزيز جهاز المناعة لتقليل خطر الإصابة بأنواع محددة من أمراض القلب.

وفيما يلي سبع فوائد مدعومة علميا لفيتامين E ونصائح لضمان الحصول على الجرعة الكافية منه بشكل يومي.

1. فيتامين E قد يبطئ عملية شيخوخة الخلايا:

فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة، ما يعني أنه يمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا. والجذور الحرة هي جزيئات شديدة التفاعل تنتجها التفاعلات الكيميائية في الجسم. ويمكن أن تأتي أيضا من مصادر خارجية مثل دخان السجائر وتلوث الهواء. وعندما تدمر الجذور الحرة الخلايا، قد تتطور حالات مثل الخرف ومرض ألزهايمر.

وتقلل الجذور الحرة من عمر الخلية من خلال عملية تسمى الإجهاد التأكسدي. وعملية الإجهاد التأكسدي من حيث صلتها بالشيخوخة غير واضحة. ومع ذلك، يعرف العلماء أن الجذور الحرة ترتبط بالخلايا بطريقة تؤدي إلى تلف البروتين والحمض النووي بداخلها. وكمضاد للأكسدة، فإن فيتامين E يحيد هذا التهديد.

2. فيتامين Eيمكن أن يساعد أولئك الذين يعانون من التنكس البقعي:

التنكس البقعي هو مرض وراثي يصيب العين، ويمكن أن يؤدي في الحالات الشديدة إلى فقدان البصر. وتحدث الحالة عندما تتضرر منطقة البقعة، وهي منطقة بيضاوية الشكل في مركز العين، بسبب الجذور الحرة.

ووجدت تجربتان سريريتان في عام 2006 مع نحو 4800 مشارك أن فيتامين E مع العناصر الغذائية الأخرى يمكن أن يقلل من خطر فقدان البصر بنسبة 19%.

ووجدوا أيضا أن مزيج فيتامين E يبطئ من تطور الخلل البقعي.

ومن المهم ملاحظة أن فيتامين E هو الأنسب لمنع تطور المرض لدى المصابين به بالفعل. وهو ليس فعالا في منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر لدى الذين لا تظهر عليهم أعراض الاضطراب.

3. فيتامين E يعزز استجابة الجهاز المناعي:

يبدو أن فيتامين E يعزز مستويات نوع من الخلايا المناعية تسمى الخلايا الليمفاوية التائية أو الخلايا التائية (خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورا في جهاز المناعة)، كما تقول إليزابيث سومر، أخصائية التغذية وعضو المجلس الاستشاري الطبي لشركة بيرسونا.

ويساعد فيتامين E في الحفاظ على قوة وحيوية أغشية الخلايا التائية، كما يساعد هذه الخلايا على التكاثر بشكل صحيح، والتواصل مع العمليات المناعية الأخرى. وتقل الخلايا التائية مع تقدم العمر، لذا فإن الحفاظ على المدخول الأمثل من هذا الفيتامين مهم في الحفاظ على نظام مناعي يعمل بشكل جيد.

نظرا لأن الدماغ يستخدم الكثير من الأكسجين، فهو شديد التأثر بالإجهاد التأكسدي، كما تقول ديبي بيتيتبين، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية.

ونظرا لأن فيتامين E يمكن أن يمنع الضرر الخلوي الناجم عن الأكسجين، فقد يساعد في منع التدهور المعرفي.

4. فيتامين E يبطئ من فقدان الذاكرة لدى المصابين بمرض ألزهايمر:

ووجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة JAMA مع ما يزيد قليلا عن 560 مريضا بألزهايمر أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من alpha-tocopherol، أحد أشكال فيتامين E، قلل من التدهور الوظيفي. واختبرت الدراسة الوظيفة المعرفية مع تقييم النشاط اليومي. ومن المهم ملاحظة أن جميع المشاركين لديهم حالات خفيفة من مرض ألزهايمر.

5. فيتامين E قد يحسّن صحة الأوعية الدموية:

يلعب فيتامين E دورا حيويا في إنتاج خلايا الدم الحمراء من خلال حمايتها من الأكسدة. إلى جانب فيتامين K، فهو يساعد أيضا على توسيع الأوعية الدموية، ما يقلل من احتمالية حدوث جلطات الدم.

ووجدت ورقة بحثية نُشرت عام 2007 في مجلة Circulation أنه في 213 مريضا تناولوا 600 وحدة دولية من فيتامين E يوميا، انخفض خطر الإصابة بالانصمام الخثاري الوريدي، وهي حالة تنتقل فيها جلطة دموية في الأطراف إلى الرئة، بنسبة 21%.

وفي حين أن تخثر الدم مهم لأنه يبطئ النزيف بعد جرح أو إصابة، فإنه يمكن أن يكون مشكلة عندما تتشكل الجلطات في الأوعية الدموية ثم تنتشر إلى الرئتين أو القلب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم شديد في الصدر وسعال وصعوبة في التنفس.

6. فيتامين E قد يقلل من أعراض ما قبل الدورة الشهرية (PMS)

قد يساعد فيتامين E أيضا في تقليل أعراض ما قبل الدورة الشهرية (PMS) مثل القلق والاكتئاب والتشنج. ووجدت دراسة نشرت عام 2016، شملت 86 امرأة، أن مكملات فيتامين E قللت من أعراض ما قبل الحيض مثل القلق والاكتئاب أكثر من مجموعة الدواء الوهمي أو أولئك الذين يتناولون فيتامين (د).

ويمكن أن يساعد فيتامين E حتى في تقليص الرغبة الشديدة في تناول الطعام قبل الدورة الشهرية..

7. قد يمنع فيتامين E حروق الشمس والأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية:

بينما لا يمكن لفيتامين E منع حروق الشمس بمفرده، يمكن استخدامه جنبا إلى جنب مع واقي الشمس لحماية إضافية من الأشعة فوق البنفسجية.

وفي حين أن العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وجدت أن الاستخدام الموضعي لفيتامين E يوفر حماية متزايدة ضد سرطان الجلد ويقلل من مشاكل الجلد مثل فرط التصبغ والالتهابات، ما تزال الأدلة غير واضحة لدى البشر.

ومع ذلك، تشير ورقة بحثية نُشرت عام 2009 في مجلة Journal of Investigative Dermatology إلى أن الجمع بين فيتامين C وE مع واقي الشمس قد يمنع الضرر المرتبط بالأشعة فوق البنفسجية مقارنة باستخدام واقي الشمس وحده.

كيفية الحصول على ما يكفي من فيتامين E

وفقا لمكتب المكملات الغذائية التابع للمعهد الوطني للصحة، فإن التوصية اليومية من فيتامين E تختلف باختلاف العمر.

وللتأكد من أنك تصل إلى التوصيات اليومية، ابحث عن الأطعمة الغنية بفيتامين E. مثل الأفوكادو واللوز وزيت عباد الشمس.

وبينما تظهر الأبحاث أن نقص فيتامين Eغير شائع، يجب على أولئك الذين يكافحون من أجل تلبية التوصيات اليومية التفكير في تناول مكمل غذائي.

وعادة ما يشير نقص فيتامين E إلى مشكلة صحية أكثر خطورة، مثل التليف الكيسي أو أمراض الكبد، لذا تحدث إلى طبيبك قبل البدء في تناول المكملات، بحسب ما جاء في موقع روسيا اليوم.

ولتجنب التسمم بفيتامين E، يجب ألا تستهلك أكثر من 1000 ملليغرام في اليوم. وعلى الرغم من ندرتها، إلا أن سميّة فيتامين E يمكن أن تسبب أعراضا مثل الغثيان والتعب. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.