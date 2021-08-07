فوائد فيتامين سي الموضعي..مضاد أكسدة قوي لبشرة مشرقة وناعمة

عمّان -يعد فيتامين سي الموضعي مادة أسطورية في عالم العناية بالبشرة. في الواقعون الحل الأمثل لكل الأشياء المتعلقة بالجلد، ولسبب وجيه.

فمن المعروف أن هذه المغذيات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب تعمل على تحسين شكل الجلد وملمس البشرة، مشاكل تهيج الجلد، وتقليل علامات الشيخوخة.

ويمكنك الحصول على فيتامين سي في الفواكه والخضروات ، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة للاستمتاع بفوائده لصحة الجلد فهو يستخدم على نطاق واسع في منتجات التجميل.

واكتشف الباحثون أنه عندما يتعلق الأمر ببشرة سليمة، فإن فيتامين سي C الموضعي أكثر فعالية بكثير من استهلاكه.

وإضافة فيتامين سي إلى روتين العناية بالجلد الخاص بك لا يجعل بشرتك نضرة وحسب، بل يوفر حماية من أضرار الجلد الناجمة عن التعرض للشمس، والجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة.

ويستخدم هذا المضاد المؤكسد القوي بشكل شائع في تنظيف الوجه بعدة أشكال منها؛ المصل، الزيوت، ومنتجات الترطيب.

ما هو فيتامين سي الموضعي؟

فيتامين سي أو حمض الأسكوربيك هو فيتامين مشهور يضاف إلى منتجات العناية بالجلد. وفي الوقت الراهن، هناك العديد من الدعاوى الإعلانية عن صياغة موضعية تحتوي على مضادات الأكسدة تحمي الشيخوخة وتعكس اتجاهها.

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن العديد من التركيبات المتاحة تحتوي على تركيزات منخفضة جدا من مضادات الأكسدة التي لا يتم امتصاصها جيدا من قبل الجلد.

وفيتامين سي هو مضاد للأكسدة، عندما يتم تصنيعه إلى تطبيق موضعي، أثبت فعاليته في الحماية من الشيخوخة الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية.

كيف يعمل فيتامين سي الموضعي؟

لفهم كيف يعمل فيتامين سي الموضعي يجب فهم العلاقة بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم.

الجذور الحرة هي جزيئات تم إنشاؤها كناتج ثانوي لاستقلاب الأكسجين حيث تولد أجسامنا طاقة على المستوى الخلوي. جزيء الأكسجين يفقد إلكترون واحد، ويحوله إلى جذور حرة.

كما يمكن زيادة التشكيل الجذري الحر بعوامل خارجية مثل الملوثات، وضوء الشمس، والإشعاع، والإجهاد العاطفي، والتدخين، وتناول الكحول المفرط، والعدوى، وبعض المخدرات.

الجذور الحرة تطوف في الجسم باحثة عن الإلكترونات لإعادة التوازن بأنفسهم. وإذا لزم الأمر فإن الجذور الحرة تسرق الإلكترونات من الخلايا الصحية العادية، وهذا بسبب ظروف تتراوح بين الشيخوخة المتسارعة والسرطانات المميتة.

وتحمي مضادات الأكسدة الخلايا السليمة عن طريق التبرع بالإلكترون للجذور الحرة. وينتج الجسم مضادات الأكسدة بشكل طبيعي، ويمكننا أيضا الحصول عليها من الأطعمة التي نأكلها ومن المكملات.

وقد أظهر فيتامين C الموضعي أنه يحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الناجمة عن التعرض الطويل الأمد للشمس عن طريق تقليل كمية التشكيل الجذري الحر وخلايا حروق الشمس.

كما أظهر التعرض لضوء الأشعة فوق البنفسجية انخفاض مستويات فيتامين سي الطبيعية في الجلد. وبالتالي فإن التطبيق الموضوعي لفيتامين سي يعيد هذه المستويات الضوئية.

وتشير دراسات أخرى أيضا إلى أن فيتامين سي قد يلعب دورا في مسار الكولاجين الحيوي عن طريق تنشيط أيض الكولاجين والتوليف الجلدي للألياف المرنة.

كيف يدعم فيتامين سي الموضعي العناية بالبشرة؟

بما أن فيتامين سي مغذي قابل للذوبان في الماء فهو يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة بشرتك. وقد ثبت أن فيتامين سي الموضعي له مجموعة واسعة من التطبيقات السريرية بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

إذ توفر هذه المغذيات القوية العديد من الفوائد للجلد، بما في ذلك القدرة على:

إنتاج وصنع الكولاجين، يستخدم للحفاظ على شباب البشرة وحمايتها من التورم

يشفي الجروح

صيانة وإصلاح الجلد والغضروف المتضررين

يقلل من مظهر الخطوط الجميلة والتجاعيد

بشرة نضرة مشرقة

توحيد لون البشرة

خفض البقع الداكنة

تحسين مظهر الجلد عن طريق تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

منع الشيخوخة السابقة لأوانها

يحمي أو يقلل من شدة حروق الشمس.

كيفية استخدام فيتامين سي للعناية بالبشرة

سواء كان بشرتك جافة، دهنية أو مختلطة، فيتامين سي مفيد لصحة الجلد ويجعل البشرة تبدو صحية ونضرة وأكثر شبابا. وهناك طريقتان لاستخدام فيتامين سي في العناية بالجلد: تناول الطعام وتطبيقه بشكل موضعي.

فيتامىن سي كمكمل غذائي

وتقدم الأغذية الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والتوت والفلفل الأخضر، البطاطا، الأناناس، البندورة، الحمضيات، الفراولة، فوائد صحية كثيرة.

وفي حين أنه صحيح أنه يمكنك الحصول على الكثير من فيتامين سي عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضروات، فإن فيتامين سي الغذائي عموما لن يوفر ما يكفي لترى تحسنا ملحوظا في بشرتك خاصة كمكمل غذائي أيضا

ولأن الحمية الغذائية من فيتامين سي ك لا تعد كافية لا تصل بشكل كاف للجلد ولكن عموما لن تصل إلى الطبقات العليا من الجلد لن تساعد هذه الأغذية بشرتك في الحصول على هذا التوهج والمظهر الشبابي (حتى ولو كان الأمر عظيماً بالنسبة لبقية جسدك).

وهنا يأتي فيتامين سي الموضعي ليكون أكثر فعالية.

فيتامين سي كتطبيق موضعي

يتم امتصاص فيتامين سي الموضعي مباشرة في الطبقات العليا من الجلد متيحا الحصول على نتاج فورية وملموسة، والحد من الخطوط الدقيقة والبقع المظلمة والحماية من الجذور الحرة.

ويتوافر فيتامين سي الموضعي على شكل مرطبات للوجه والبشرة ومصل “سيروم”..

والسيروم أو المصل يكون أكثر تركيزاً في توفير الرطوبة وأكثر سهولة في الامتصاص في الجلد، وهذا هو السبب في أن المزيد من أخصائي الرعاية الجلدية يوصون عادة باستخدام مصل فيتامين سي.

وغالبية السيروم والمصل التي تحتوي على تركيزات منخفضة (أقل من 1%) من فيتامين سي لا تزال توفر الحماية المضادة للأكسدة وفوائد عديدة للبشرة

فوائد فيتامين سي للبشرة

التقليل من الهالات السوداء في محيط العينين

عندما تلاحظ الدوائر السوداء تحت عينيك بعد ليلة أو اثنين من النوم السيء، فانت في الواقع ترى شبكة من الأوعية الدموية تحت الجلد مباشرة.

وفي دراسة سريرية أجراها مكرز تقنية العناية بالجلد ، لاحظ الباحثون أن فيتامين سي يساعد على تقليل ومنع الدوائر السوداء تحت العينين من خلال تقوية طبقة الجلد الرقيقة والحساسة تحت العينين.

كما أن خصائص فيتامين سي المضادة للأكسدة تجعل الجلد أكثر مرونة وقادرة على التحمل العوامل السلبية مما يساعد على إخفاء الأوعية الدموية.

إنتاج الكولاجين

فيتامين سي ضروري تماما لإنتاج الكولاجين في الجسم. الكولاجين هو اللبنة البنائية للجلد والشعر والعضلات والأوتار، وهو ما يجعل بشرتنا تبدو شابة. ومع تقدم العمر، فإن إنتاج الكولاجين يتباطأ، وهو ما قد يؤدي إلى ترهل الجلد.

وعند تطبيق فيتامين سي الموضعي على البشرة فإنه يسرع إنتاج كل من الكولاجين والإيلاستين، مما يساعد على الحفاظ على بشرة مشدودة وناعمة نضرة. كما أن تطبيق فيتامين سي الموضعي يمكن أن يساعد في منع الشيخوخة المبكرة للجلد، واستعادة شباب البشرة، والمظهر السلس للجلد.

يعالج فرط التصبغ

فرط التصبغ، حالة شائعة تتسم بتطور البقع الأكثر قتامة على الجلد ــ سببه في أغلب الأحيان الإفراط في التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي تصيب الشمس والضغوط البيئية. على الرغم من أنها غير مؤذية لكنها تجعلك تبدو أكبر سنا

وفي دراسة نشرها موقع NCBI عن دور فيتامين سي في مكافحة التصبغ وجدت أن خصائص فيتامين ج المضادة للأكسدة تلعب دوراً هاماً في مكافحة البقع المظلمة غير المرغوب فيها ومنع علامات الشيخوخة التي تسببها الشمس. ﻿﻿كما يساعد فيتامين ج في منع إنتاج التيروسيناز وهو إنزيم يساعد في إنتاج الميلانين ومنع فرط التصبغ.

كما أن فيتامين سي ليس له تأثير على لون الجلد العادي. ولن يتلاشى لون الجلد الداكن العادي إنما فقط رواسب الميلانين غير طبيعية الناتجة عن تلف الشمس.

معالجة جفاف البشرة

فبدون الرطوبة الكافية، تبدأ الطبقة العليا من الجلد في الجفاف، الأمر الذي يؤدي إلى الحكة، تقشر الجلد، والشيخوخة المبكرة. فالرطوبة أمر حيوي للحفاظ على بشرتك سليمة وشبابية المظهر.

ولحسن الحظ، فإن فيتامين سي مثبت سريريا على أنه يساعد الجلد على الاحتفاظ بالمياه، ويحافظ على سلاستها ورطوبتها ونعومتها ويمنعها من أن تصبح دهنية أكثر من اللازم من الزيت أو جافة.

ووجد الباحثون بحسب دراسة نشرت في موقع MDPI أن الأفراد الذين حصلوا على مكملات غذائية من فيتامين سي والكولاجين أظهروا تحسنا ملحوا في استدامة رطوبة الجلد ومرونته ونضارته.

التخفيف من احمرار البشرة

من الممكن أن ينجم لون البشرة المتفاوت والجلد الأحمر من عدة عوامل منها: حالات التهاب الجلد مثل الأكزيما والعدُّ الوردي وهو مرض جلدي شائع يُسبِّب الاحمرار وظهور الأوعية الدموية في وجهك. وقد يُؤدِّي أيضًا إلى ظهور بثور صغيرة وحمراء ومملوءة بالصديد. وأيضا ينجم احمرار الجلد عن التعرض للشمس، الهرمونات، وحالات طبية أخرى.

ولكن ليس عليك أن تعاني مع احمرار الجلد بفضل فيتامين سي لأنه يعمل على التليل من احمرار الجلد كون مضاد للالتهاب ومضاد للأكسدة.

ويعمل فيتامين سي على تكوين بشرة سلسلة ناعمة لأنه يساعد في إزالة الشعيرات الدموية المتضررة التي تسبب احمرار الجلد.

ما يجب معرفته عن فيتامين سي الموضعي

فيتامين سي هو واحد من أكثر مكونات العناية بالجلد. وعندما تكون شابا فإن مستويات هذا المضاد المؤكسد القوي في الجلد وفيرة، لكنها تستنفد طبيعيا مع تقدم عمرك.

ويمكن أن تساعد منتجات فيتامين سي مثل الكريمات والمصل والمرطبات في جعل الجلد أكثر مرونة والحفاظ على شبابه وإشراقته ونعومته.

وعند شراء مصل فيتامين (سي)، ابحث عن زجاجات داكنة. وذلك لأن فيتامين سي ينكسر عندما يتعرض للضوء أو الهواء، لذلك الزجاجات الزجاجية الداكنة تساعد على الحفاظ على فعاليته واستقراره.

أحمد سرور

دكتور صيدلة- مؤسس شركة جانسي