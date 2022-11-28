6 فوائد للبوميلي ستجعلك من عشاقه

إذا كنت من محبي ثمرة البوميلي سيسعدك التعرف على فوائدها المتعددة، إذ تحتوي هذه الثمرة الآسيوية على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة وتحافظ عليها.

البوميلو و البوملي أو الليمون الكبير أو السندي كما تسمى في بعض البلدان، هي ثمرة حمضيات آسيوية ذات قشرة سميكة خضراء وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجريب فروت.

سلطة بوملي

يشبه شكلها دمعة العين ويكون لُبّها أخضراً أو أصفراً وفي بعض الأحيان وردي. وإضافة إلى مذاقها المنعش، تحتوي البومليي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مما يجعلها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية مثل:

تعزيز المناعة:

فاكهة بوملي غنية بفيتامين سي الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويهاجم الجذور الحرة ويمنع الإصابة بالالتهابات.

تساعد على الهضم

البوميلي مليء بالألياف الغذائية التي تساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية، ومنع الإمساك، والوقاية من البواسير. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

تساعد في خسارة الوزن

الأطعمة الغنية بالألياف تبقى في المعدة لفترة أطول مما يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من الشعور بالجوع.

تعزيز صحة العظام

يحتوي بوميلي على معادن مثل الكالسيوم والحديد والنحاس والزنك والمنغنيز. وهذه المعادن ضرورية لتحسين صحة العظام والحفاظ عليها.

تعزز صحة القلب

يحتوي البوميلي على مستويات عالية من البوتاسيوم وهو عنصر غذائي رئيسي لتنظيم ضغط الدم.

وبالتالي فإن تناوله ينعكس إيجابا على عضلة القلب، وتنظيم مستويات ضغط الدم والتقليل من مستويات الكوليسترول السيء في الجسم. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

فوائد للبشرة والشعر

احتواء البوميلي على فيتامين أ و فيتامين سي إلى جانب عناصر غذائية أخرى يساهم في تعزيز صحة الشعر وتحفيز نموه و المحافظة على نضارة البشرة ومحاربة التجاعيد. (dw)