فوائد لن تتوقعها للصحو مبكرا.. منها زيادة جاذبيتك

ترجمة: حنان قدارة

الغد- ليس بالأمر السهل أن تستيقظ مبكرا، فأغلب الأشخاص يعانون فكرة الاستيقاظ باكرًا كل صباح.

ربما سيغيّر البعض فكرتهم إذا علموا أن للاستيقاظ المبكر فوائد مهمة على الصحة الجسدية والنفسية.

فوفقا لما كتبه أستاذ الأحياء كريستوفر من جامعة “هديلبيرغ الألمانية” لموقع ” powerofpositivity ” الصحي، فإن هنالك عدة أسباب ستجعلك تستيقظ مُبكرًا كل صباح منها:

* السلام والهدوء اللذان يكونان سيدا الموقف.

*عندما تستيقظ مبكرًا ستكون لديك الفرصة لتجلس مع نفسك وترتب أفكارك فلديك الوقت الكافي للتنفس والاسترخاء والتفكير.

* سهولة التخطيط لتنظيم يومك

* سيكون لديك ما يكفي من الوقت لتفعل ما يجب عليك فعله ولن تتقيد بوقت معين.

* عندما تستيقظ باكرًا سيكون لديك الوقت لتتناول طعام الإفطار.

وتعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات على الإطلاق.

* دماغك سوف يعمل أفضل من أي وقت ممكن.

* الاستيقاظ المبكر يساعد وظائف الدماغ جميعها لتعمل بشكل أفضل.

* الأشخاص الذين يستيقظون في وقت مبكر إنتاجيتهم في العمل تحديدًا ستكون أعلى من غيرهم.

* تعاملهم مع جميع المشاكل إن وجدت أفضل بكثير من الآخرين .

* الاستيقاظ المبكر يزوّدك بالطاقة والنشاط.

الفوائد الكثيرة للاستيقاظ مبكرا قد لا تلاحظ بشكل مباشر، بل بعد اعتياد الشخص على الصحو مبكرا يوميا.

الاستيقاظ المُبكر سيجعل منك شخصًا جذابًا، كيف ؟

عادةً ما يعاني مُحبي السهر والنوم المُتأخر من مشاكل صحية وجمالية عدّة ومنها؛ ظهور الهالات السوداء أسفل العين بسبب قلة النوم.

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أهمية النوم والاستيقاظ المبكر حفاظًا على صحة أجسامنا و بشرتنا.