معاريف

بقلم: المحامي اورئيل لين 2/8/2021

اقتبس في الأيام الأخيرة في وسائل الإعلام عن مصدر سياسي رفيع المستوى قال “إن إسرائيل لا يمكنها أن تتجاهل الهجوم الخطير الذي نفذته إيران ضد سفينة “ميرسر ستريت” وإن إسرائيل سترد على ذلك”. كلنا نعرف أن الحديث يدور عن الهجوم على سفينة قرب شواطئ عُمان، ولكن بينما تفحص الولايات المتحدة وبريطانيا وتحققان في تفاصيل الهجوم، تقتحم إسرائيل منذ الآن إعلاميا الى خط الجبهة وترى في الهجوم الفظ على سفينة “ميرسر ستريت” هجوما على سفينة إسرائيلة.

من الصعب أن نفهم لماذا نسارع نحن بهذا القدر الى المعركة. يدور الحديث عن سفينة بملكية يابانية، وتشغل هذه السفينة شركة بريطانية، وإن كان صاحبها إسرائيلي، ولكن هذا ما يزال لا يجعلها سفينة إسرائيلية. القتيلان في الهجوم هما الكابتن من أصل روماني ورجل أمن بجنسية بريطانية. فلماذا ينبغي لإسرائيل إذن أن ترى في الهجوم، وقبل الجميع، هجوما على سفينة إسرائيلية وإن تضرب الأمواج في كل وسائل الإعلام في العالم؟

لدينا مصلحة واضحة ألا نخوض وحدنا الصراع مع إيران في كل ما يتعلق بأمن الإبحار. وتوجد لنا أيضا مصلحة مهمة جدا في أن تفهم مزيد من الدول بأن ما يوجد هنا تحت التهديد -هو أمن السفن البحرية بعامة وليس بالذات أمن السفن الإسرائيلية.

يحتمل جدا أن تكون إيران أرادت ضرب سفينة إسرائيلية. ولكن الحقائق ليست مهمة. عندما نخرج إعلاميا في العالم كله ونعلن أن هذه ضربة لسفينة إسرائيلية فإننا نفوت فرصة غالية. نحن نحرر اليابان وبريطانيا من تحمل المسؤولية للرد على الضربة. بينما ما ينبغي لنا أن نتطلع إليه هو بالضبط العكس. أن تكون اليابان وبريطانيا، الدولتان اللتان ليستا أضعف من إسرائيل، على وعي بمسؤوليتهما للرد على المس بالإبحار في محيط عُمان والخليج الفارسي بعامة.

التهديد هو ليس على إسرائيل وحدها. التهديد هو على السفن البحرية بعامة، على حراسة خطوط الإبحار آمنة للسفن العالمية لكل دول العالم التي تصل الى الخليج الفارسي وإلى الدول الواقعة على شواطئه. أما خلق وضعية إعلامية تكون فيها إسرائيل هي التي ينبغي أن ترد وبحدة وكأنها هي الوحيدة المتضررة، فإنه سيتسبب في أن ترى الدول المتضررة من هذا الهجوم نفسها معفية من الرد.

نحن نتسبب في أن يرى العالم كله في هذا الهجوم هجوما على دولة إسرائيل. إذن لعله من المجدي أن نستوعب بأن هجوما على دولة إسرائيل لا يزعج جدا كل دول العالم، ونحن لا نحتاج لأن نأخذ لأنفسنا حظوة سلبية تتجاوز الحقائق. أما الحماسة الإعلامية فيجب لجمها قليلا لأن الهدف المركزي اليوم يجب أن يكون خلق وضعية لدى الدول المتضررة مبكرة من الهجوم على سفينة ميرسر ستريت، في أن تضعه إيران في مكانها.

نحن لا نحتاج لتشديد المواجهة مع إيران الى ما يتجاوز ما يفترضه الواقع، وبالتأكيد ألا نحمل على عاتقنا المسؤولية العالمية العامة على المس بالإبحار.