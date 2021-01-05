“فودافون” و”إريكسون” تحرزان إنجازا بالتوصيل بالطائرات الالية

ألدنهوفن -استخدمت الاختبارات التي أجريت في مركز الابتكار التابع لشركة فودافون في مدينة ألدنهوفن بألمانيا حركة مرور البيانات عبر الشبكة، لضمان تجنب مسارات الطائرات الالية للمناطق ذات التغطية الضعيفة أو الخطوط التي تشهد حركة كثيفة للبيانات، ما سيوفر للطائرات الالية القدرة على استمرارية الاتصال من نقطة المغادرة إلى الوجهة، كما سيتمكن مشغلي الطائرات الالية استخدام خرائط التغطية لتخطيط مسار اتصال آمن وموثوق بين الطائرة بدون طيار ومركز التحكم الأساسي.

ويقتصر نطاق الطائرات الالية للشبكة الثابتة على تشغيل خط البصر. وسيؤدي استخدام شبكات الاتصالات المتنقلة لتسليم الطائرات الالية ، إلى توسيع نطاق الطيران أو نطاق التسليم بشكل كبير، بما في ذلك استخدام مجموعة من العناصر التي تتخطى خط البصر. وسيؤدي ذلك إلى خلق إمكانات الابتكار عبر مجموعة من خدمات التوصيل، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية الطارئة. كما تتم متابعة حالات استخدام الطائرات الالية في المرافق، والصناعة، وعمليات مراقبة البنية التحتية لشبكات الاتصالات المتنقلة، وكذلك في حالات الطوارئ أو الاستجابة للكوارث الطبيعية.