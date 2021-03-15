فود كراود تنضم لمبادرة “السلال” لدعم المزارعين المحليين



دبي- تنضم فود كراود، وهي المنصة الإماراتية الأولى من نوعها لتوصيل مشتريات البقالة، إلى مبادرة “السلال” وهي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستساعد المبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول لأهدافها بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الزراعة التقليدية. لقد أصبح تنويع مصادر الغذاء وزيادة إنتاج الأغذية المزروعة والمصنعة محليا أمرا مهما على الدوام.

يركز التعاون بين منصة فود كراود ومبادرة السلال على زيادة المنتجات المزروعة محليًا وتعزيز ريادة الأعمال بين المزارعين وتوفير منصة تجارة إلكترونية للمنتجات المحلية. “يأتي انضمام فود كراود إلى” مبادرة السلال “بهدف المساعدة في ضمان حصول سكان الإمارات على طعام آمن وكافٍ ومغذ بأسعار مناسبة ودعم المزارعين المحليين، وهو جزء من شغفنا. كما تهدف فود كراود إلى أن تكون رابطًا للمستهلكين من خلال منصة تجارة إلكترونية تعمل على توفير وتوصيل المنتجات الطازجة عالية الجودة من المزرعة مباشرة.

فود كراود عبارة عن منصة إلكترونية عصرية توفر الكثير من منتجاتها مباشرة من المزرعة وتعمل على توصيل منتجات طازجة عالية الجودة للزبائن. كما تقدم فود كراود لزبائنها لعملائها خدمة توصيل منتجات طازجة وعضوية وصحية وعالية الجودة في نفس اليوم.