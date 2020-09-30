فوربس تدرج مطار الملكة علياء الدولي ضمن أكثر من 15 مبادرة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط

عمان- أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط مؤخرا مطار الملكة علياء الدولي في قائمة “15 مبادرة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط” تقديرا لجهوده في حماية المناخ. وجاءت هذه الخطوة بعد نجاح المطار في تجديد وتمديد شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات – المستوى النهائي 3+ (Neutrality) لتحييد الكربون – حتى شهر أيار 2022.

ونظرا لكونه أول مطار في الشرق الأوسط يصل إلى هذا المستوى المتقدم في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، فإن مطار الملكة علياء الدولي يطبق أفضل الممارسات البيئية ويحدث إجراءات الحفاظ على الطاقة لتقليل انبعاثات الكربون باستمرار، مع المضي قدما نحو تعزيز مكانته كرائد محلي وإقليمي ودولي في الإدارة البيئية. وقد توجت هذه الجهود المبذولة لحماية المناخ بنجاح بتسجيل انخفاض نسبته 8 % في انبعاثات الكربون لكل مسافر بين عامي 2018 و2019.

وبصفتها مشغلا لمطار الملكة علياء الدولي، التزمت مجموعة المطار الدولي منذ فترة طويلة بتشغيل مطار رائد وصديق للبيئة، بالإضافة إلى دعم “العمل المناخي” – وهو الهدف الثالث عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.