“فوربس” للسفر يقلد فندق روزوود أبوظبي بأربع نجوم



أبوظبي- أعلن روزوود أبوظبي، الفندق الفخم الواقع على الواجهة البحرية، عن إدراجه ضمن قائمة فوربس للسفر لأبرز فنادق الأربع نجوم لعام 2020.

ويوفر فندق روزوود أبوظبي، الحائز على تصنيف أربع نجوم لمرتين متتاليتين من دليل فوربس للسفر، تجربة فاخرة وخدمة عالمية المستوى.

يقدم نظام التصنيف العالمي هذا والوحيد لتصنيف الفنادق الفاخرة والمنتجعات، ترشيحات لفنادق ذات الأربع والخمس نجوم والفنادق الموصى بها استنادا على تجارب فريق من المفتشين مجهولي الهوية المؤهلين تأهيلا عاليا والمسؤولين عن تقييم ما يقرب من 1700 منشأة وفقا لـ 900 معيار دقيق وموضوعي.

وفي تعليق له قال رولاند دوير، المدير العام في روزوود أبوظبي: “نفخر في روزوود أبوظبي بالجودة والابتكار وندرك أهمية تقديم تجارب فريدة ليس لها مثيل، سواء كان ذلك في مجال السفر أو الفن أو التاريخ أو الثقافة على مستوى المنطقة، وحصولنا على هذا التكريم المرموق يعزز مكانتنا كواحد من الفنادق الفاخرة والرائدة في الإمارات”.