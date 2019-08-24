آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

فورلان: تقنية “حكم الفيديو” ستحد من ظاهرة اللاعبين المتحايلين

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مكسيكو سيتي – أكد الأوروغوياني دييجو فورلان، أفضل لاعب في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، أن وصول التقنيات وتشجيع اللعب النظيم، سيؤدي تدريجيا إلى إنهاء ظاهرة اللاعبين المتحايلين.

وقال فورلان: “لم أكن من هذه النوعية، لكنني اتفهم الوضع كثيرا، كان بعضهم ينتزع الأفضلية، وأحيانا لا، لكن مع وصول تقنية حكم الفيديو (فار) ستحدث هذه الأشياء بصورة أقل، خاصة مع التشجيع على اللعب النظيف”.

واعترف أحد أفضل اللاعبين الأوروغويانيين في تاريخ كرة القدم، والذي اعتزل اللعب الشهر الماضي، أنه ينتمي كمهاجم لحقبة أخرى، أو فترة مختلفة حين كان يحتفل بالأهداف ولا يلغيها الحكام بعدها بقليل.

وخلال مؤتمر صحفي عقد أثناء تواجده بالمكسيك، أوضح: “لحظة السعادة الخاصة هذه، أصبحوا يمنعونك منها الآن، إنها أشياء تتغير. من الصعب بالنسبة لنا أن نرى ذلك، لكن الأجيال الجديدة تقف شاهدة عليها”. (إفي)

مقالات ذات صلة

رابط البث المباشر لمباراة الأردن واليونان

منذ 9 دقائق

“هاشتاغ” .. موراتا يودّع توريس واليعقوبي يكشف عن هوية فريقه الجديد

منذ 28 دقيقة

“البوندسليغا” تنظم جولة للاعلاميين العرب

منذ ساعة واحدة

كلوب يستبعد انحسار المنافسة على لقب “البريميرليغ” بين فريقين فقط

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock