فورلان: تقنية “حكم الفيديو” ستحد من ظاهرة اللاعبين المتحايلين

مكسيكو سيتي – أكد الأوروغوياني دييجو فورلان، أفضل لاعب في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، أن وصول التقنيات وتشجيع اللعب النظيم، سيؤدي تدريجيا إلى إنهاء ظاهرة اللاعبين المتحايلين.

وقال فورلان: “لم أكن من هذه النوعية، لكنني اتفهم الوضع كثيرا، كان بعضهم ينتزع الأفضلية، وأحيانا لا، لكن مع وصول تقنية حكم الفيديو (فار) ستحدث هذه الأشياء بصورة أقل، خاصة مع التشجيع على اللعب النظيف”.

#FutAzteca⚽ ¡Grandes figuras estuvieron presentes en la Ciudad de México!🇲🇽 Para Diego Forlán!🇺🇾,el 'Chucky' Lozano😈 llegó a un grande de Italia. 🇮🇹Además, el ex colchonero le da su voto de confianza a Héctor Herrera.🔴⚪ pic.twitter.com/m1Dpp5OgnR — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 24, 2019

واعترف أحد أفضل اللاعبين الأوروغويانيين في تاريخ كرة القدم، والذي اعتزل اللعب الشهر الماضي، أنه ينتمي كمهاجم لحقبة أخرى، أو فترة مختلفة حين كان يحتفل بالأهداف ولا يلغيها الحكام بعدها بقليل.

وخلال مؤتمر صحفي عقد أثناء تواجده بالمكسيك، أوضح: “لحظة السعادة الخاصة هذه، أصبحوا يمنعونك منها الآن، إنها أشياء تتغير. من الصعب بالنسبة لنا أن نرى ذلك، لكن الأجيال الجديدة تقف شاهدة عليها”. (إفي)