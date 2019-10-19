فورلان يكشف تفاصيل موعد مباراة اعتزاله

مونتفيديو – أكد الأوروغوياني دييغو فورلان أن مباراة اعتزاله ستقام يوم 28 كانون أول (ديسمبر) المقبل في ملعب “سينتيناريو” العريق بالعاصمة مونتفيديو بحضور العديد من نجوم اللعبة بينهم لويس سواريز ودييجو لوجانو.

وأوضح فورلان في مؤتمر صحفي بمونتفيديو، أن المباراة التي ستحمل اسم “وداع فورلان” ستجمع بين فريق مكون من لاعبي المنتخب الذي خاض مونديال 2010 في جنوب أفريقيا وتوج في العام 2011 بكوبا أمريكا، وفريق من اصدقائه، لافتاً: “بين اصدقائي سوف أدعو زملاء سابقين لي وكذلك منافسين حظيت بفرصة مواجهتهم وهم الآن أصدقاء أعزاء، فضلا عن لاعبين لم أكن في نفس جيلهم ولكني رأيتهم يلعبون ومعجب بهم”.

El partido despedida de Diego Forlán será el 28 de diciembre en el Estadio Centenario. Mirá los detalles: https://t.co/GmlGuNr7hS — Montevideo Portal (@portalmvd) October 19, 2019

وأكد فورلان حضور سواريز ولوجانو والمدرب الأرجنتيني سيسار لويس مينوتي، الذي لعب تحت إمرته في إندبنديينتي الأرجنتيني والذي سيكون مدرب فريق أصدقاء فورلان، بينما سيدرب فريق لاعبي المنتخب المدير الفني للـ”سيليستي” أوسكار واشنطن تاباريز.

وقد ينضم لهؤلاء أيضا الفرنسيان لوران بلان وروبير بيريز اللذان لعب معهما فورلان في صفوف مانشستر يونايتد والإسباني سانتي كازورلا أو الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي اللذان زاملهما في فياريال، فضلا عن لاعبين من المنتخب الأوروغوياني، الذي احتل المركز الرابع في مونديال 2010 وتوج بطلا لكوبا أمريكا 2011.

ومن الاسماء المطروحة للمشاركة في تدريب فريق أصدقاء فورلان، السير أليكس فيرغسون مدرب فورلان في مانشستر يونايتد، رغم أن حالته الصحية ستمنعه على الأرجح من السفر لمسافة طويلة.

Se retira el 🔟, @DiegoForlan7 anunció que el partido despedida será el 28 de diciembre entre la selección uruguaya de Sudáfrica 2010 – Campeones Copa America 2011 / 📸 @RafaaCastillo14 pic.twitter.com/pCxBiYWOh1 — Gabriel Hernandez (@gabrielhm14) October 19, 2019

وعن احتمالية غياب البعض، قال فورلان: “الأمر بالنسبة لكثيرين يعتمد على التزاماتهم لأن بعضهم مازال يلعب، ولكن إذا كان الامر يعتمد عليهم فقط فلا شك في أنهم سيحضرون، بالتأكيد هي مباراة كرة القدم، ولكن أود أن تكون عرضا ممتعا للأسرة والأطفال والكبار”.

وكان فورلان، أحد أهم اللاعبين في تاريخ أوروغواي، قد أعلن في السادس من آب (أغسطس) الماضي اعتزاله كرة القدم وهو في سن الـ40 ، بعدما قضى أكثر من عام دون لعب.

وحظي فورلان بمشوار رياضي رائع ولعب للعديد من الأندية الكبرى مثل إندبندينتي الأرجنتيني، وبينيارول الأوروغوياني، وإنتر البرازيلي، وأتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، كما توج فورلان بجائزة الكرة الذهبية لمونديال جنوب أفريقيا 2010 وجائزة البيتشيتشي (أفضل هداف) لليغا الإسبانية موسم 2008-2009 والحذاء الذهبي لليويفا وكأس وكالة الأنباء الإسبانية عام 2005. (إفي)