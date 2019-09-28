فورمولا واحد: ماكلارين سيعود الى مرسيدس

سوتشي (روسيا) – أعلن فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم لسباق الفورمولا واحد، أنه سيتوقف عن التزود بمحركات الصانع الفرنسي رينو بنهاية بطولة العام 2020، ويعود الى التعاون مع مرسيدس.

وأصدر الفريق البريطاني السبت بيانا جاء فيه: “ماكلارين رايسينغ ومرسيدس-بنز يؤكدان أن فريق ماكلارين للفورمولا1 سيتم تزويده من مرسيدس بدءا من 2021 وحتى موسم 2024 على الأقل، بموجب اتفاق طويل الأمد”.

وسيكون هذا التعاون الذي يأتي الاعلان عنه في نهاية أسبوع جائزة روسيا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم 2019، الأول من نوعه بين الطرفين من افتراقهما عام 2014 بعد رحلة مشتركة منذ 1995.

A new era 👊 @McLarenF1 will race with @MercedesBenz power from 2021 as a customer team 👇https://t.co/JWq6L2HiPr — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 28, 2019

وبعد مرسيدس التي تخوض المنافسات حاليا بفريقها الخاص، تعاون فريق ماكلارين بداية مع الصانع الياباني هوندا بين العامين 2015 و2017، وبعده مع رينو بدءا من 2018 بعقد لثلاثة أعوام.

وخلال فترة التعاون مع مرسيدس، كان ماكلارين من أبرز فرق الفورمولا1، وأحرز لقب الفرق في العام 1998، إضافة الى لقب السائقين عامي 1998 و1999 مع الفنلندي ميكا هاكينن، وبعدها في عام 2008 مع البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس حاليا.

وقال الرئيس التنفيذي لماكلارين رايسينغ زاك براون: “هذا الاتفاق خطوة مهمة ضمن خطتها الطويلة الأمد للعودة الى تحقيق النجاح في الفورومولا واحد”.

وفرض فريق مرسيدس هيمنته على بطولة العالم في الأعوام الخمسة الماضية، وأحرز لقب الفرق خمس مرات، والسائقين خمس مرات مع هاميلتون (أربع مرات) والألماني المعتزل نيكو روزبرغ (2016). (أ ف ب)