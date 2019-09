فورمولا واحد: ماكلارين سيعود الى مرسيدس

سوتشي (روسيا) – أعلن فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم لسباق الفورمولا واحد، أنه سيتوقف عن التزود بمحركات الصانع الفرنسي رينو بنهاية بطولة العام 2020، ويعود الى التعاون مع مرسيدس.

وأصدر الفريق البريطاني السبت بيانا جاء فيه: “ماكلارين رايسينغ ومرسيدس-بنز يؤكدان أن فريق ماكلارين للفورمولا1 سيتم تزويده من مرسيدس بدءا من 2021 وحتى موسم 2024 على الأقل، بموجب اتفاق طويل الأمد”.

وسيكون هذا التعاون الذي يأتي الاعلان عنه في نهاية أسبوع جائزة روسيا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم 2019، الأول من نوعه بين الطرفين من افتراقهما عام 2014 بعد رحلة مشتركة منذ 1995.

A new era 👊 @McLarenF1 will race with @MercedesBenz power from 2021 as a customer team 👇https://t.co/JWq6L2HiPr

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 28, 2019