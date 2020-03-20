فورمولا 1: سباقات افتراضية تعوض تأخر انطلاق الموسم

لندن – أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا 1 الجمعة ان السائقين سيتنافسون في سباقات “افتراضية” عبر ألعاب الفيديو الالكترونية في الفترة المقبلة، في ظل تعطل انطلاق الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن، ألغيت الجائزة الكبرى الافتتاحية في أستراليا الأسبوع الماضي، وجائزة موناكو التي كانت مقررة في أيار/مايو. وبين هذه وتلك، أرجئت جوائز البحرين، فيتنام، الصين، هولندا وإسبانيا، الى موعد لاحق. والسباق الأول الذي لا يزال مدرجا على جدول البطولة، هو جائزة أذربيجان الكبرى في السابع من حزيران/يونيو المقبل.

وفي مسعى لملء وقت الفراغ هذا، أعلن منظمو البطولة اليوم إطلاق “سلسلة جوائز كبرى افتراضية” لسباقات الفئة الأولى، سيشارك فيها عدد من السائقين الحاليين، إضافة الى مشاهير لم تكشف أسماؤهم بعد.

وجاء في بيان للمنظمين ان السلسلة تُطلق “من أجل السماح للمشجعين مواصلة حضور سباقات الفورمولا واحد عن بعد، على رغم الوضع الراهن المرتبط بفيروس +كوفيد-19+ الذي أثّر على (…) جدول السباقات”.

وأشار المنظمون الى ان السباقات “ستحل بدلا من كل جائزة كبرى تم تأجيلها، بدءا من نهاية الأسبوع الحالي مع سباق جائزة البحرين الكبرى الافتراضي في 22 آذار/مارس”، مؤكدين انه “لضمان سلامة المشاركين (الصحية) في هذا الظرف، سينضم كل سائق الى السباق عن بعد”.

وسينظم كل سباق في موعد السباقات التي تم تأجيلها حتى أيار/مايو، وهي البحرين (22 آذار/مارس)، فيتنام (5 نيسان/أبريل)، الصين (19 نيسان/أبريل)، هولندا (3 أيار/مايو)، وإسبانيا (10 أيار/مايو).

وسيتنافس السائقون خلال السباقات التي سيتم بثها مباشرة عبر منصات رقمية مثل “يوتيوب” أو “فيسبوك” أو “تويتر”، باستخدام لعبة الفيديو “فورمولا 2019″، على ان يتألف كل سباق من 28 لفة.

وأوضح المنظمون انه “نظرا الى المهارات المتنوعة في ألعاب الفيديو لدى السائقين، سيتم إعداد اللعبة بشكل يشجع التسابق التنافسي والممتع، وهذا يشمل مستوى الأداء نفسه والاعدادات الثابتة، تقليص الأضرار في السيارات (بحال الاحتكاك)” وغيرها.

ويعتزم المنظمون إقامة هذه السباقات الافتراضية الى حين التمكن من إطلاق الموسم رسميا على الحلبات. – (أ ف ب)