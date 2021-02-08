فوزان سهلان لاوساكا وسيرينا في بطولة استراليا المفتوحة

ملبورن – حققت اليابانية ناومي اوساكا المصنفة ثالثة فوزا سهلا على الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا 6-1 و6-2 في مدى 68 دقيقة في الدور الاول من بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب في ملبورن الاثنين.

وبدت اوساكا في كامل لياقتها البدنية بعد اضطراها الى الانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة غيبسلاند الاسبوع الماضي لمعاناتها من اصابة مزمنة في كتفها.

واعترفت اليابانية الفائزة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في ايلول/سبتمبر الماضي، بانها لم تنم جيدا في الليلة التي سبقت المباراة وقالت في هذا الصدد “كنت متوترة جدا ولم انم جيدا الليلة الماضية. لا استطيع النوم قبل خوض البطولات الكبرى وقبل خوض الدور الاول. لا اريد ابدا الخسارة في الدور الاول”.

وكانت اوساكا توجت بطلة في استراليا عام 2019 قبل ان تخرج بشكل مفاجىء من الدور الثالث امام الاميركية الشابة كوكو غوف العام الماضي.

ولم تخسر اوساكا الفائزة بثلاثة القاب كبيرة في اخر 15 مباراة خاضتها وهي سلسلة مستمرة منذ 12 شهرا، علما بانها لم تخض اي دورة منذ تتويجها في الولايات المتحدة. وتعود اخر خسارة لها في مسابقة كاس الاتحاد للسيدات عندما سقطت امام الاسبانية سارا سوريبس تورمو في 7 شباط/فبراير عام 2020، لكنها انسحبت من دورتين بعد ذلك ومُنح الفوز لمنافستيها.

وتلتقي اوساكا في الدور التالي مع الفرنسية كارولين غارسيا الاربعاء.

وحذت حذوها الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس بفوزها على الالمانية لاورا سيغموند واحتاجت الى 56 دقيقة فقط للخروج منتصرة بنتيجة 6-1 و6-1 في مباراتها المئة في البطولة الاسترالية واردفت قائلة بعد المباراة “كانت بداية جيدة.

وتلتقي سيرينا البالغة من العمر 39 عاما والساعية الى احراز لقبها الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم الاسترالية مارغريت كورت في الدور المقبل مع الصربية نينا ستويانوفيتش المصنفة 99 عالميا.

وتخطت التونسية انس جابر الدور الاول بفوزها بثلاث مجموعات على الالمانية اندريا بيتكوفيتش 6-3 و3-6 و6-4.

وتكللت عودة الكندية بيانكا اندرييسكو بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2019 بالنجاح بعد غياب عن الملاعب دام 15 شهرا بفوزها على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو 6- و4-6 و6-3.

وكانت اندرييسكو خاضت اخر مشاركة لها في دورة شينزهين الصينية في تشرين الاول/اكتوبر 2019 عندما اصيبت في ركبتها وغابت عن معظم فترات موسم 2020.

وفي فئة الرجال، قلب الالماني الكسندر زفيريف الساعي الى لقب اول كبير، تخلفه بمجموعة واحدة امام الاميركي ماركوس جيرون الى فوز 6-7 (8-10) و7-6 (7-5) و6-3 و6-2.

واعترف زفيريف الذي استشاط غضبا على نفسه في احدى مراحل المباراة وقام بكسر مضربه بصعوبة المباراة بقوله “لقد ضغط علي منافسي بشكل كبير، لعب بشكل مدهش لا سيما في الجولة الفاصلة من المجموعة الثانية”.

واضاف “انا سعيد جدا بمجرد اجتياز الدور الاول. خوض الدور الاول في بطولة من الغراند سلام ليس سهلا على الاطلاق. لقد شعرت بالتعب”.

اما النمسوي دومينيك تييم الفائز ببطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية في ايلول/سبتمبر محققا باكورة القابه الكبيرة، فتغلب على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 7-6 (7-2) و6-2 و6-3.

وقال تييم الذي خسر نهائي استراليا العام الماضي امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات “منافسي لاعب خبير وكان الشوط الاول تحديا كبيرا بالنسبة الي”. (أ ف ب)