فوزان عريضان للإمارات وإيران وأستراليا إلى النهائيات القارية

المنامة – واصل منتخب الإمارات صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً باكتساحه نظيره الأندونيسي 5-0 الجمعة في دبي ضمن منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس آسيا 2023 في الصين وكأس العالم 2022 في قطر، فيما اكتسح المنتخب الإيراني نظيره الكمبودي بعشرة أهداف نظيفة.

وسجل علي مبخوت(22 و49 من ركلة جزاء) وفابيو ليما(28 و55) وسيباستيان تاليابوي (86) اهداف المباراة.

ورفعت الامارات رصيدها في المركز الثاني الى 15 نقطة بفارق نقطتين عن فيتنام المتصدرة والفائزة على ماليزيا 2-1.

وستكون مباراة الامارات وفيتنام في الجولة الاخيرة في 15 الحالي حاسمة لتحديد المتصدر والذي يتأهل مباشرة الى كأس آسيا والدور الحاسم في المونديال، ووصيفه.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم “مواجهة فيتنام ستكون بمثابة نهائي لنا، ومنافسنا قوي ويجب الا نلعب بثقة زائدة”.

واشاد النعيمي بالمستوى “الكبير امام اندونيسيا والذي اكد اننا نسير في الطريق الصحيح”.

وأنهى”الأبيض” ذهاب منافسات المجموعة بخسارتين امام تايلاند وفيتنام، لكنه عوض في الاياب بثلاثة انتصارات على التوالي امام ماليزيا وتايلاند واندونيسيا.

وبدأ صاحب الأرض مهرجان التهديف بعد تسديدة من خلفان مبارك صدها حارس مرمى اندونيسيا محمد رياندي واكملها علي مبخوت في الشباك(22).

واضاف ليما الثاني برأسه بعد عرضية من محمود خميس(28).

وكانت اندونيسيا الاخيرة بنقطة واحدة قريبة من تقليص الفارق بعد ركلة جزاء احتسبت اثر لمسة يد على مدافع الامارات وليد عباس سددها ايفان ديماس وصدها حارس المرمى علي خصيف(39).

وتوغل خلفان مبارك ليعرقلة ادم ستيانو ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها مبخوت بنجاح(49)،ليصعد مهاجم الجزيرة الى صدارة الهدافين برصيد 10 نقاط وبفارق هدف عن الياباني تاكومي مينامينو.

وسجل ليما الرابع للامارات بنسخة طبق الاصل عن الهدف الثاني اثر تلقيه عرضية من محمود خميس زرعها برأسه في شباك ديماس(55)، والبديل تاليابوي الخامس مستفيدا من تمريرة البديل الآخر ماجد حسن( 86).

وفي المباراة الثانية، فازت فيتنام على ماليزيا بهدفي تين لي نغيون(27) ونغوك هاي كي(82 من ركلة جزاء) مقابل هدف لجيلهيرمي دي باولا(71 من ركلة جزاء).

ضمنت أستراليا بطاقة التأهل إلى كأس آسيا وتأهلت إلى الدور النهائي من تصفيات مونديال قطر 2022 بفوزها على نيبال 3-0 ضمن المجموعة الثانية، فيما اكتسح المنتخب الإيراني نظيره الكمبودي بعشرة أهداف نظيفة ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثالثة.

وسجل ماثيو ليكي (6)، فران كاراشيتش (38)، ومارتن بويله (57) أهداف “سوكيروز” في مرمى نيبال التي لعبت منقوصة منذ الدقيقة 45 بعد طرد روهيت تشاند.

وكانت أستراليا تغلبت على ضيفتها نييال 5-صفر في الجولة الثالثة من التصفيات نفسها في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

من جهته، ودع منتخب الكويت المنافسة على التأهل الى نهائيات كأس العالم رسمياً بعدما خرج بتعادل سلبي مخيب مع نظيره الأردني الجمعة.

وباتت أستراليا تتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة من 21 ممكنة، فيما رفعت الكويت رصيدها الى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف الأردن الذي ما زال يمتلك فرصة التأهل كأحد أفضل الفرق صاحبة المركز الثاني بشرط فوزه على أستراليا في الجولة الاخيرة الثلاثاء المقبل.

وسينتقل منتخب الكويت بموجب نظام التصفيات المعقد نوعا ما لخوض تصفيات كأس آسيا 2023، ولكن قبل ذلك عليه أن يخوض لقاء هامشياً مع تايوان متذيلة الترتيب (صفر من 7) الثلاثاء أيضا، فيما أنهت نيبال مشوارها (6 من 8).

وفي المباراة الثانية، كان المنتخب الإيراني الطرف الأفضل والمسيطر على مجريات المباراة، وتناوب لاعبوه على تسجيل الأهداف على مدار الشوطين.

وسجل أهداف إيران علي رضا جهان بخش (16 من ركلة جزاء)، شجاعي خليل زاده (22)، مهدي طارمي (27)، سور روتانا (32 خطأ في مرماه)، ميلاد محمدي (58)، مرتضى بورعلي غانجي (63)، كريم أنصاري فرد (77 من ركلة جزاء)، كافه رضائي (80 و86)، ومهدي قائدي (84).

من جهته، حقق العراق فوزاً مهماً وصعبا على حساب هونغ كونغ بهدف دون رد الجمعة في البحرين، سجله محمّد قاسم ماجد (13).

وبالتالي تصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة مقترباً من حسم بطاقة الصعود للمرحلة النهائية من التصفيات مع تبقي مباراة أخيرة في الجولة الختامية لحسم الصدارة عندما يلاقي المنتخب الايراني صاحب المركز الثاني مع 15 نقطة، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ثم هونغ كونغ رابعاً (5 نقاط) وأخيرا كمبوديا بنقطة يتيمة.

وفي المجموعة الخامسة، اقترب المنتخب العماني من حجز مقعد في الدور الحاسم والتأهل لكاس آسيا ضمن أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني، بعد فوزه الصعب على منتخب أفغانستان 2-1.

وسجل للمنتخب العماني عبد الله فواز (14 و52)، فيما سجل للمنتخب الأفغاني أوميد بوبلازي (24).

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثاني خلف المنتخب القطري المتأهل سلفاً بطلاً للمجموعة، وبات في طليعة سباق أفضل الثواني في المجموعات الثمانية بعدما وصل صافي النقاط الى 12 بعد شطب ثلاث نقاط الفوز على بنغلادش صاحب المركز الأخير ذهاباً، قبل أن يلاقيه مجددا في مباراة تحصيل حاصل الثلاثاء.

وتجمد رصيد المنتخب الأفغاني عند النقاط الخمس في المركز الثالث خلف الهند الثالث ( 6 نقاط) قبل المواجهة الأخيرة الحاسمة بينهما لحجز المركز الثالث المؤدي الى التصفيات الخاصة بكاس آسيا.

وفي المجموعة الرابعة، انتزع المنتخب السعودي فوزاً متأخراً عندما تغلب على سنغافورة 3-صفر، سجلها سالم الدوسري (83)، فهد المولد (86)، وصالح الشهري (90+5).

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، بينما بقي المنتخب السنغافوري على رصيده السابق 7 نقاط.

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب أوزبكستان على اليمن بهدف دون مقابل سجله جلال الدين مشاريبوف (19 من ركلة جزاء)، ليرفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 15 نقطة، بينما بقي المنتخب اليمني في المركز الأخير برصيد 5 نقاط. -(أ ف ب)