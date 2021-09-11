فوزان في انطلاقة بطولة كأس الأميرة آية بطائرة السيدات



عمان – الغد – حقق فريق التعاون فوزا سهلا على نظيره القدس 3-0، ضمن بطولة كأس الأميرة آية بنت الفيصل بالكرة الطائرة للسيدات، في اللقاء الذي اقيم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

فريق التعاون لم يجد صعوبة كبيرة في اجتياز منافسه 25-17 في الشوط الاول بعد ان تألقت ياسمين خوري ورفيقاتها رزان النبر وسارة مكاحلة ونوار القواس وبتول الحشوش وهديل الدغيمات وبتول حسين، ورغم تحسن اداء فريق القدس في الشوط الثاني بقيادة رناد الخماش وهبة طبنجة ورغد عساف والأء ماهر وزينة كلبونة وسلمى عبده، إلا ان فريق التعاون عاد للاجواء سريعا، وحسم الشوط الثاني 25-18، وظهرت الفوارق الفنية واضحة بين الفريقين في الشوط الثالث الذي انهاه فريق التعاون بسهولة 25-15، وبهذا الفوز تأهل فريق التعاون لمواجهة الفائز من لقاء شباب بشرى مع دي لاسال والذي يقام في الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل.

وفي المباراة الثانية التي جرت في ذات الصالة، تغلب فريق دير علا على البتراء 3-0 بواقع 25-15، 25-18، 25-20، ليتأهل دير علا لملاقاة فريق النصر في الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل في ذات الصالة.