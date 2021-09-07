فوزان في بطولة الدوري العسكري لخماسي الكرة

عمان – الغد – فاز فريقا سلاح المدفعية والحرس الملكي الخاص، على فريقي سلاح الجو والمنطقة العسكرية الجنوبية، في المباراتين اللتين جرتا اليوم الثلاثاء، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في اطار منافسات دوري القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لخماسي كرة القدم.

وفاز فريق سلاح المدفعية على فريق سلاح الجو بنتيجة 4-2، فيما حقق فريق الحرس الملكي فوزا كبيرا على فريق المنطقة العسكرية الجنوبية بنتيجة 7-0.

وتتواصل المباريات يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي فريق المنطقة العسكرية الوسطى مع فريق سلاح المدفعية، فيما يلعب فريق سلاح الجو مع المنطقة العسكرية الشمالية.

وتأتي هذه البطولة في اطار البطولات الرياضية التي تنظمها مديرية الاتحاد الرياضي العسكري في مختلف الالعاب وعلى مدار العام، ما يساهم في اثراء الرياضة المحلية.