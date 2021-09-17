فوزان كبيران للأهلي والحسين إربد بـ “يد الأولى”

عمان – الغد – حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا ومستحقا بتغلبه على فريق أم جوزة بنتيجة 35-26، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة في صالة الأمير محمد بالزرقاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث نجح الأهلي في استثمار الهجمات السريعة في وقف حماس منافسه وتسجيل نسبة كبيرة من الأهداف بهذا الأسلوب.

وفي المباراة التي تلتها بذات الصالة لم يجد فريق الحسين إربد كبير عناء من اجتياز محطة وعمان، والتغلب عليه بنتيجة 29-18، بعد اداء قوي من جانب فريق الحسين، في الوقت الذي يلعب فيه فريق عمان منافسات الدوري بتشكيلة اغلبها من الشباب.

وبذلك واصل الأهلي صدارته لمنافسات الدوري برصيد 8 نقاط، وبقي فريق أم جوزة برصيد نقطتين، كما رفع الحسين رصيده إلى 4 عمان، وبقي فريق عمان من دون نقاط.

غدا السبت تحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مواجهتين، حيث يلتقي عند الساعة الخامسة مساء فريقا كفرنجة والعربي ، فيما يلتقي في المباراة الثانية التي تبدأ عند الساعة السادسة والنصف مساء فريقا كفرسوم والقوقازي.

وكان اتحاد اللعبة اجرى تعديلا على مواعيد واماكن منافسات الدوري بسبب اقامة كافة مباريات البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للسيدات في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.