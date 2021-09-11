فوزان لكفرنجة والحسين بـ”يد الأولى”

عمان – الغد – حقق فريق كفرنجة فوزا كبيرا بتغلبه على ضيفه فريق أم جوزة بنتيجة 32-23، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة مدينة الحسن بإربد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري أندية الدرجة الأولى، بعد اداء قوي تميز فيه فريق كفرنجة ببناء الهجمات الخاطفة السريعة التي وفرت له فرص التسجيل، خصوصا في الشوط الثاني، رغم المحاولات التي بذلها لاعبو فريق أم جوزة واعتمادهم على المحاولات الفردية والاختراق من البوابة الأمامية، والتي لم تنجح كثيرا أمام افضلية فريق كفرنجة.

وفي المباراة التي تلتها مباشرة بذات الصالة حقق فريق الحسين فوزا صعبا على نظيره فريق كفرسوم بنتيجة 35-34، بعد مباراة قوية ومثيرة تبادل من خلالها الفريقان السيطرة والتسجيل، حتى تمكن الحسين من خطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة.

ومع ختام الجولة الثالثة، تصدر فريقا الأهلي والعربي الترتيب العام للفريق برصيد 6 نقاط، وجاء بعدهما فريقا كفرنجة والقوقازي برصيد 4 نقاط، ثم جاء فريقا أم جوزة والحسين برصيد نقطتين، وبقي فريقا كفرسوم وعمان برصيد خال من النقاط.