عمان- الغد- حقق فريقا الرمثا والفيصلي فوزين على فريقي الوحدات والكرمل في المباراتين اللتين انتهتا بعد منتصف ليلة امس في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة كأس الاردن المناصير.

وفاز الرمثا على فريق الوحدات بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة .

وسجل أهداف الرمثا محترفه السوري شادي الحموي بالدقيقتين (14، 40)، وسائد الخزاعلة بالدقيقة (50)، فيما سجل هدف الوحدات الوحيد سعيد مرجان من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وحقق الفيصلي الفوز على فريق الكرمل بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ستاد عمان.

وتقام مباراتا الإياب يوم الاثنين المقبل لتحديد هوية الفريقين المتأهلين للنهائي.

صور الوحدات والرمثا بعدسة أمجد الطويل

صور الفيصلي والكرمل بعدسة أمجد الطويل