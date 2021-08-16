فوزان للوسطى وسلاح المدفعية في افتتاح الدوري العسكري للكرة الطائرة

عمان-الغد- حقق فريقا المنطقة العسكرية الوسطى، وسلاح المدفعية فوزين اليوم الإثنين، في انطلاقة منافسات بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للكرة الطائرة.

وفاز فريق الوسطى على المنطقة العسكرية الشرقية بنتيجة 3-0، و فريق سلاح المدفعية على سلاح الجو بنتيجة 3-0.

ويشارك في البطولة فرق المنطقة العسكرية الوسطى، المنطقة العسكرية الشمالية، المنطقة العسكرية الشرقية، سلاح المدفعية، سلاح الجو.

وتتواصل المباريات يوم الاربعاء المقبل، حيث يلتقي فريقا الوسطى والشرقية عند التاسعة صباحا، تليها مباراة فريقي الشمالية والشرقية.

وتأتي هذه البطولة، بتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري، الذي يقيم حوالي 14 بطولة سنويا في مختلف الألعاب.