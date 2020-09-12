فوزان مستحقان لحرثا وعمان على حساب كفرسوم ووادي السير

بلال الغلاييني

عمان – لم يجد فريق حرثا كبير عناء من الخروج بفوز كبير جاء على حساب جاره فريق كفرسوم عندما تغلب عليه بنتيجة 33 – 22، والشوط الأول لمصلحته 13 – 9، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة الحسن الرياضية بإربد، في افتتاح لقاءات دوري اندية السيدات، حيث استحق حرثا هذا الفوز بعد أن فرض تقدمه منذ البداية مستغلا خبرات لاعباته رؤى ناصر وسندس عبيدات وناديا عبيدات في بناء الهجمات السريعة التي لعبت دورا مهما بزيادة نسبة التسجيل وبالتالي وقف طموحات لاعبات فريق كفرسوم، اللواتي حاولن قدر المستطاع من ايقاف خطورة منافساتهن من خلال الاعتماد على فرح عبيدات ورفيف عبيدات وسالي محمد سواء بعمليات الإختراق وخصوصا من البوابة الأمامية أو اللجوء إلى محاولات تسديد الكرات، والتي نجحت في كثير من الأحيان، بيد أن افضلية لاعبات حرثا ساهمن بوقف طموحات كفرسوم والخروج بهذا الفوز.

وفي صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، سجل فريق عمان فوزا كبيرا جاء على حساب فريق وادي السير بنتيجة 28 – 19، والشوط الأول لمصلحته 12 – 7 ، بعد اداء جيد من فريق عمان الذي اعتمد على سرعة لاعباته فاتن الحمايدة وناهد مثقال ودينا نسيم في عمليات تسديد الكرات من خارج المنطقة والعبور ايضا من الجناحين، ما منحه فرصة التقدم طيلة المجريات، في حين ظهر فريق وادي السير باداء مقبول حيث برز منه اللاعبات تمارا غوشة وغنى مأمون وجنان محمد في بنا الهجمات المنظمة واللجوء إلى استغلال بعض الهجمات الخاطفة.

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