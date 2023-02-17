فوزي أكرم يتصدر تمهيدية الشطرنج

مصطفى بالو

عمان – انفرد اللاعب فوزي أكرم، بصدارة المرحلة التمهيدية من بطولة المملكة لرجال الشطرنج برصيد 6 نقاط، وذلك بعد ختام الجولة السادسة التي استمرت حتى ساعة متأخرة أول من أمس، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر الاتحاد، والتي احتضنت الجولتين السابعة والثامنة أمس، من البطولة التي تختتم اليوم بإقامة الجولة التاسعة عند الساعة السادسة في المكان ذاته، ويتضح بعدها هوية 12 لاعبا، يتأهلون إلى المرحلة النهائية من البطولة للوصول إلى لقب بطل المملكة.

ورد مدير البطولة عضو اتحاد الشطرنج م. أسامة الربيع على استفسارات “الغد”، قائلا: “تشهد الجولات منافسة قوية بين اللاعبين، وسباق محتدم للتأهل إلى المرحلة النهائية، وفق طموح اللاعبين واللاعبات للمنافسة على لقب بطل المملكة، ولعل التقارب النقطي وتشارك اللاعبين في مختلف المراكز، يؤكد ارتفاع المستوى العام للمرحلة التمهيدية، واتوقع أن يبقى السباق اللاهب حتى انتهاء الجولة الأخيرة، ويتدخل حسم التعادل في ترجيح كفة المتأهلين إلى المرحلة النهائية من بطولة الرجال”.

وأضاف: “يشارك ما يقارب 300 لاعب ولاعبة في هذه المرحلة، وتتباين الأعمار بين الواعدين والشباب الخبرة على مستوى الجنسين، وهذا الاحتكاك التنافسي يمنح فرصة تبا ل الخبرات، ويطور الأفكار التكتيكية على الرقعة الشطرنجية، ما يؤثر ايجابيا على المستوى العام، ويصب بالتأكيد في مصلحة اللعبة، فضلا عن توفير المعسكر التدريبي للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية، ما يزيد من الجاهزية الذهنية والفنية للاستحقاقات المقبلة”.

الترتيب العام

ويتصدر الترتيب العام فوزي أكرم برصيد 6 نقاط، ويقف بالمركز الثاني علي القيسي برصيد 5.5 نقطة، ويتشارك بالمركز الثالث كل من أمير بدر، عيسى الزعبي، أنس خويرة، حسن الصامد، حافظ بكر، إبراهيم الوحش، عبدالله محمد، أسامة العلاونة، مأمون طلفاح برصيد 5 نقاط لكل منهم، ويتشارك بالمركز الرابع كل من بشرى الشعيبي، راكان دسة، فتحي ناصر، عبد المنعم حمود، موسى نعيم، مراد بينو، بهاء الدين الغزو، وثائر عيد برصيد 4.5 نقطة لكل منهم، ويتقاسم المركز الخامس كل من أحمد الربابعة، يزن السعود، محمد البيك، مالك سويدان، أحمد شريدة، عبدالعزيز أبوعواد، عمر سويدات، سيرينا الإيراني، عبدالرحمن الكيالي، معتز غنيم، مالك الحاج، خالد الصقور، همام إسماعيل، ماجد رغايدة، نضال كنان، خالد الحطبة، ريان ريان، سحر الحمادي، نذير كمال، ناصر العطيات، علي السكارنة، مجدي السعايدة، وباسل داوود برصيد 4 نقاط لكل منهم.