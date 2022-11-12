فوز أبو شخدم بجائزة الملك عبدالله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي

أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، فوز الأردنية رشا أبو شخدم، بجائزة الملك عبدالله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي في دورتها السادسة عن مشروعها “مارثا للتعليم” خلال قمة صناعة الألعاب الإلكترونية في دورتها الحادية عشرة التي انطلقت، اليوم السبت، في البحر الميت.

وتستهدف الجائزة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007 لتكون مظلة للشباب العربي المبدع للعمل على تحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم المحلية، تكريم الرياديين المجتمعيين من الشباب العربي ممن أوجدوا حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات مجتمعاتهم.

وسلم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق الدكتور وجيه عويس، الفائزة جائزتها والذي تقوم فكرة مشروعها على عالم يتمتع فيه كل طفل أصم بإمكانية الوصول إلى التعليم من خلال ابتكار منتجات وأدوات تعليمية مدعمة بالتكنولوجيا؛ بهدف الحد من الأمية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك باستهداف الأطفال الصم وعائلاتهم من خلال أدوات وحلول تعليمية تفاعلية باستعمال تقنية الواقع المعزز ولغة الإشارة العربية، حيث سيحصل المشروع الفائز على دعم مالي قيمته 50 ألف دولار لتطويره.

وتأهلت 4 مشاريع ريادية للشباب العربي إلى المرحلة النهائية للتنافس على الحصول على الجائزة، وهي بالإضافة إلى المشروع الفائز: مشروع (قطرة) للشاب أحمد بن عامر الجابري من سلطنة عمان القائم على توظيف التقنيات الحديثة لترشيد استهلاك المياه في عملية ري المزروعات، ومشروع “أفضل لتنمية المجتمع” للشاب المصري هيثم علي خليفة الذي يسعى إلى التمكين الاقتصادي لجميع الفئات المهمشة خاصة السيدات وصغار المزارعين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستقدام تقنية إعادة التدوير في الزراعة، وأخيراً مشروع “زليج إنفنت” (Zelij Invent) للشاب سيف الدين العلج من المغرب الذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة لإعادة تدوير النفايات من خلال إنتاج مواد بناء مستدامة و صديقة للبيئة من النفايات البلاستيكية.

وخضع المتأهلون لبرنامج تدريبي لغايات التدريب والتأهيل، فيما تولت لجنة مختصة من الوطن العربي تضم نخبة من الرواد الاجتماعيين من الوطن العربي، تقييم المشاريع المتأهلة.

يشار إلى أن الجائزة تمنح مرة واحدة كل عامين وقد حصل عليها 41 ريادياً وريادية من 8 دولٍ عربية على مدى 5 دورات، كما وفرت الجائزة منذ انطلاقتها 85088 فرصة مباشرة وغير مباشرة.

–(بترا)