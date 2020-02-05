فوز أردني بطائرة السيدات العربية للأندية

الشارقة– حققت لاعبات فريق “دي لاسال” الأردني لكرة الطائرة فوزا ثمينا على حساب فريق تلدرة السوري، في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020.

وانتهى لقاء الفريقين اليوم الأربعاء، في البطولة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 من الشهر الحالي، بفوز الفريق الأردني لكرة الطائرة بنتيجة 3/2 أمام نظيره السوري.

وفرض الفريق الأردني سيطرته على اللعب بخاصة في الشوط الأخير الحاسم للقاء، وجاءت نتيجة الأشواط الخمسة كالآتي: 25/21 و25/19 و25/23 و25/22 و25/23.

يذكر أن البطولة شهدت في مستهل انطلاقها أمس الثلاثاء إحراز الفارسة الأردنية سارة العرموطي للذهب مع كبرى جوائز منافسات فروسية قفز الحواجز بارتفاع 120 سنتمراً. -(بترا)