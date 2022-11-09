أميركيَون من أصل فلسطيني في برلماني جورجيا وإلينوي وطليب تجدد فوزها في الكونغرس

فازت الأمريكية من أصل فلسطيني رؤى رمان، في عضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي للولاية، بدعم من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، حيث قدمت في منشور لها عبر موقع انستغرام شكرها لكل الذين ساندوها في الوصول الى برلمان الولاية.

كما فاز الأمريكي من أصل فلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية إلينوي مرشحاً عن الحزب الديمقراطي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما فازت الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس للمرة الثالثة على التوالي عن ولاية ميشغيان، بعد حملة شرسة خاضتها ضد مرشحة مؤيدة من اللوبي الصهويني في الولايات المتحدة ومؤسسات إسرائيلية عاملة في أمريكا.

واعتبر القيادي في المجلس الفلسطيني الأمريكي ماهر عبد القادر، ان نجاح الشباب الفلسطيني في هذه الانتخابات يشكل استمرارا للعمل الدؤوب الذي يقوم به العشرات من قيادات الجالية في دعم المرشحين، واستكمالاً للنجاحات المتتالية التي حققها المرشحون الفلسطينيون في انتخابات البرلمانات، سواء أكان على مستوى ولايات معينة أم على مستوى الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف عبد القادر: “ان هذه نتائج عمل الجالية التي انطلقت منذ سنوات في التركيز على تهيئة مرشحين مؤيدين لقضايا الجالية الفلسطينية وقضايا فلسطين بالعمل على حملاتهم ودعمهم مالياً، حيث تتوج ذلك بالعمل ودعم 12 مرشحا للكونغرس الأمريكي وجميعهم تمكنوا من الفوز في هذه الانتخابات النصفية.”