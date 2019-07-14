فوز أول لمنتخب السلة في “ويليام جونز”

عمان– الغد– حقق المنتخب الوطني لكرة السلة اليوم فوزه الأول في بطولة كأس ويليام جونز بنسختها الحادية والأربعين المقامة في الصين تايبيه، وذلك على المنتخب الإندونيسي بنتيجة 79-51 (النصف الأول 31-30 لصالح إندونيسيا).

وكان المنتخب الوطني قد خسر أول مباراتين له بالبطولة أمام المنتخب الكوري الجنوبي وفريق مايتي سبورتس الفلبيني، قبل أن يقدم أداء مميزا أمام إندونيسيا ويفوز بفارق 28 نقطة.

ويستأنف الفريق مشواره بالبطولة، بلقاء المنتخب الياباني غدا الإثنين في الساعة الثانية عشر ظهر بتوقيت الأردن.

ويغيب عن صفوف المنتخب الوطني في هذه البطولة مجموعة كبيرة من اللاعبين المؤثرين وهم دار تاكر وأحمد الدويري ومحمود عابدين ومحمد شهر وموسى العوضي، كما تعرض قائد الفريق زيد عباس لإصابة في المباراة الأول ستبعده عن الملاعب قرابة 5 أسابيع.