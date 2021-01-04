فوز الرمثا على سحاب بدوري المحترفين

عمان – حقق فريق الرمثا فوزا ثمينا على فريق سحاب بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت، اليوم الاثنين، على ستاد عمان الدولي، في افتتاح منافسات الأسبوع العشرين بدوري المحترفين لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع الرمثا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بمشاركة فريق الجزيرة بنفس الرصيد، فيما تجمد رصيد سحاب عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

وتتواصل المباريات يوم غد الثلاثاء بلقاء الصريح مع معان على ستاد الحسن باربد، فيما يشهد ستاد عمان المباراة الأهم التي تجمع الوحدات المتصدر برصيد 47 نقطة، والجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة، حيث يعني فوز الوحدات أو تعادله فوزه رسميا بلقب دوري المحترفين، فيما خسارته تبقي على أمال الجزيرة في الفوز بالبطولة. -(بترا)