فوز الزميلتين الكسواني وأبو حمور بأفضل تحقيق بجائزة الحسين للابداع الصحفي

عمان- الغد– فازت الزميلتان من صحيفة “الغد” الدكتورة حنان الكسواني ومنى أبو حمور جائزة الحسين للإبداع عن فئة أفضل تحقيق إستقصائي لعام 2018.

وكشف التحقيق النقاب عن أعمال شبكات منظمة في الأردن وخارجه تتاجر بقدسية العلم سرا، وتنفذ مخططاتها أذرع متغلغلة في مفاصل جهات رسمية وجامعية، بدءا من إصدار الشهادة من دول مجاورة، مرورا بتصديقها ومعادلتها رسميا، وانتهاء بجلوس الطالب على المقعد الجامعي الذي يحدده.

ويعد تحقيق “الغد “الاستقصائي الذي نشر بعنوان “الغد تتتبّع مراحل الحصول على شهادة توجيهي في 12 يوما”، عابر للقارات وحظي بردود فعل أردنية وعربية على المستويين الشعبي والرسمي.

يذكر أن الزميلتين الكسواني وأبوحمور قد حازتا على العديد من الجوائز المحلية،العربية والعالمية خلال السنوات الماضية في تحقيقات صحفية نشرت في “الغد”.

كما منح مجلس نقابة الصحفيين عن الأعمال المنشورة عام 2018 جائزة افضل مقالة صحفية للزميلة سهير جرادات المنشور في موقع خبرني بتاريخ 8 كانون الأول 2018، بعنوان” إنهم لا يصدقونك القول”، فيما منحت جائزة افضل قصة اخبارية أو تقرير إخبــاري صحفي للـزميل حمزة العكايلة، المنشور في جريدة الدستور بتاريخ 6 آذار 2018 ، بعنوان “الحوار الأخير مع جاحظ عمان قبل وفاته بأربع ساعات”.

وذهبت جائزة أفضل موضوع صحفي عن القدس للزميل حيدر المجالي، المنشور في جريدة الرأي بتاريخ 30 كانون الأول 2018 ، بعنوان” أخطر انتهاك سياسي في 2018 نقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل”.

فيما قررت اللجنة حجب جائزة أفضل صورة صحفية، مشيرة الى انه لم يتقدم أي زميل لموضوع افضل رسم كاريكاتوري منشور.

وتكونت لجنة تحكيم الجائزة المؤلفة من نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة والزملاء عمر عبندة، تريز حداد، مصطفى صالح، رشاد ابو داوود، محمد بركات الطراونة وماجد جابر.