فوز السلط على البقعة بدوري المحترفين

عمان- فاز فريق السلط على فريق البقعة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت مساءالجمعة على ستاد الأمير حسين بمدينة السلط، في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع بدوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل هدفي السلط اللاعبان محمد مصطفى وزيد ابو عابد. ورفع السلط رصيده إلى 17 نقطة مشاركا الفيصلي والرمثا صدارة الدوري، فيما بقي رصيد البقعة بدون نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.