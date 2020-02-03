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فوز السلط على سحاب ببطولة درع الاتحاد

منذ 3 ساعات
فريق السلط

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عمان – حقق فريق السلط الفوز على فريق سحاب بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت اليوم الإثنين على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم.
وسجل أهداف السلط أحمد سريوه واشرف المساعيد ومحمود زعترة، في المباراة التي شهدت طرد لاعب سحاب حسام ابو سعدة.
وبهذا الفوز، رفع السلط رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، فيما بقي سحاب بلا نقاط، بانتظار مباراة القمة التي تجري اليوم ضمن نفس المجموعة وتجمع فريقي الوحدات والرمثا على ستاد عمان، حيث يملك كل فريق 3 نقاط من مباراة واحدة.-(بترا)

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