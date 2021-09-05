فوز “الشمالية و”الوسطى” في افتتاح دوري الخماسي العسكري

عمان – الغد – تغلب فريق المنطقة العسكرية الشمالية على فريق المنطقة العسكرية الشرقية 4-2، في افتتاح دوري خماسي كرة القدم العسكرية، اليوم الأحد في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، كما تغلب فريق المنطقة العسكرية الوسطى على المنطقة الجنوبية 3-1 في الصالة ذاتها.

وتتواصل عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء المقبل مباريات البطولة، حيث يلتقي سلاح المدفعية الملكي مع سلاح الجو، وفي العاشرة يلتقي الحرس الملكي الخاص مع المنطقة العسكرية الجنوبية.

وكان الاتحاد الرياضي العسكري قد تلقى العديد من الاتصالات من أندية الدرجات الاولى والثانية والثالثة، لتأجيل الدوري، بما لا يتعارض مع مباريات الفرق في البطولات، وتم التنسيق بين شعبة النشاطات ومدربي الأندية لضمان عدم تعارض مباريات الدوري العسكري مع بقية مباريات الدوريات المحلية الكروية.