فوز العراق على الكويت وديا

عمان- الغد- فاز منتخب العراق على الكويت 2-1 في المباراة الدولية الودية التي أقيمت أول من أمس على ستاد البصرة الدولي.

وجاءت هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وافتتح عيد الرشيدي التسجيل للكويت في الدقيقة 22، قبل أن يرد المنتخب العراقي بعدفين عن طريق محمد داوود (78) وأيمن حسين (87 من ضربة جزاء).

وأكمل المنتخب الكويتي الدقائق الثلاث الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه سعد حمود.

وكانت هذه المباراة هي الودية الأولى التي يخوضها المنتخب الكويتي على أرض نظيره العراقي، منذ آخر مواجهة ودية بينهما على ستاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) 1989، وانتهت بفوز العراقيين بهدف نظيف.

ويتصدر منتخب العراق في التصفيات الآسيوية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط للبحرين و6 من أربع مباريات لإيران و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

وفي المقابل، تحتل الكويت المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بفارق نقطتين خلف أستراليا المتصدرة التي لعبت أربع مباريات، وبفارق الأهداف أمام الأردن، مقابل 3 نقاط لنيبال ولا شيء للصين تايبيه.