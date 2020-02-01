فوز العقبة على الأهلي في بطولة درع الاتحاد

عمان- فاز فريق شباب العقبة على فريق الأهلي بنتيجة 3إلى 1 في المباراة التي جرت اليوم السبت على ستاد الأمير محمد بالزرقاء في إطار منافسات المجموعة الأولى ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع العقبة رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، فيما ودع الاهلي البطولة بعد خسارتين متتاليتين.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن نفس المجموعة فريقا الفيصلي والصريح على ستاد عمان الدولي، حيث يملك الفيصلي 3 نقاط من مباراة، والصريح نقطة من مباراة. –(بترا)